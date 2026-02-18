1月末現在も受注停止のまま

2025年9月1日、トヨタ「アクア」が一部改良され、販売開始しました。



しかしその後、受注停止となっています。

最新の状況を首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

今や、トヨタを代表するコンパクトカーとして広く知られるアクア。初代アクアがデビューしたのは、東日本大震災が起こった年にあたる2011年の12月でした。

「ハイブリッドカーを身近なものにする」という思いを込めて「次の10年を見据えたコンパクトカー」を追求、高い実用性に加えて、ハイブリッド専用モデルに求められる低燃費・静粛性を手の届きやすい価格で実現したモデルです。

そして、2021年7月に2代目へとフルモデルチェンジします。

「実用的な環境車を持続可能な形で提供する」という使命を持つハイブリッド専用のコンパクトカーとして、カーボンニュートラル実現への貢献を目指して開発された2代目アクアは、初代モデルと比較して約20％もの燃費向上を果たし、35.8km／Lの低燃費と、電動車らしい軽快かつ上質な走りを両立させたのです。

2代目へとフルモデルチェンジしてから4年、2025年9月に2代目アクアが一部改良を実施しました。

今回の最大のハイライトは「プリウス」同様の「ハンマーヘッドをモチーフとしたフロントデザインを採用したこと」が挙げられます。

この「ハンマーヘッド」はシュモクザメの別称であり、頭部がT字型で鐘を打つ撞木（しゅもく）ことに由来します。

また、ボディカラーに新色が追加され（モノトーン系2色、ツートーン系3色）、大型マルチインフォメーションディスプレイを標準装備したほか、プリクラッシュセーフティ・レーダークルーズコントロール・ロードサインアシスト・発進遅れ告知機能などの各種安全装備の拡充が行われています。

また、エンジンを切ってもブレーキホールドやドライブモードの設定が維持されるようになり、再始動のたびに設定し直す手間が省けるようになりました。

利便性の向上に加え、信号待ちなどの一時停車時における安全性にも配慮した改良となっています。

ボディサイズは全長4080mm×全幅1695mm×全高1485（4WDは1505）mmと、全長が30mm延長されています。

車両本体価格は243万2100円〜302万2800円（消費税込）。一部改良前と比較して25万円前後の値上げとなっています。

そんなアクアですが、一部改良モデル発売後、すぐに受注停止となってしまっています。

最新の動向を、1月下旬に首都圏にあるトヨタディーラーに現在の状況を問い合わせてみました。

「アクアに関しては受注停止のままです。注文が殺到して、数多くのバックオーダーを抱えている状況です。

バックオーダー分のご納車がある程度進んだ段階で受注再開となる見込みですが、現時点ではいつになるのか分からない状況です」

他のトヨタディーラーにも問い合わせてみました。

「アクアは受注停止となっています。おそらくですが、他の販売店にお問い合わせいただいても状況は同じかと思われます…。

ご注文もお受けできない状況のため、お客様には大変ご迷惑をおかけしております。

どうしても手に入れたいというお客様には、キャンセル待ちか、受注再開となった段階でご連絡できるように対応させていただいております」

関係者としても都度、ユーザーに対してお詫びしなければならないのが実に辛いところでしょう。

今できることは、最寄り（あるいは付き合いのある）ディーラーに「アクアの購入希望の意思」を伝え、キャンセル待ちか受注が再開となった時点ですぐに対応できるよう、お願いするしかなさそうです。