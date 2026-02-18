【2026年2月】今週発売! ミニストップの新作5商品まとめてご紹介
2026年2月の新作5品まとめ(2月17日発売予定)
本記事ではミニストップで2月17日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、人気商品を通常より５０％増量した「増量フェア」を開催。鶏めしなど和の味わいを楽しめるごはんメニューを中心に、食べ応えのあるお弁当や手軽なパンメニューなど、豊富なラインナップで商品が登場しています。
ミニストップ2026年2月の新商品まとめ
本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。
「3種のミックスサンド 増量」(321.84円)
「3種のミックスサンド 増量」(321.84円)
価格 : 321.84円
販売地域: 全国
※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
たまご、ハム、ツナサラダの3種類の具材が楽しめる、食べ応えのあるサンドイッチ「3種のミックスサンド 増量」(321.84円)は、期間限定でツナサンドを1層増量しています。
「得々にぎり12貫+6貫」(645.84円)
「得々にぎり12貫+6貫」(645.84円)
価格 : 645.84円
販売地域: 全国
※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
銀鮭とトラウトサーモン、トロサーモン、穴子、カレイ、カニカマ、玉子を2貫ずつ盛り合わせたにぎり寿司のセット「得々にぎり12貫+6貫」(645.84円)も期間限定で増量しています。
「鶏めし&みそロースとんかつ弁当」(699.84円)
「鶏めし&みそロースとんかつ弁当」(699.84円)
価格 : 699.84円
販売地域: 全国
※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
「鶏めし&みそロースとんかつ弁当」(699.84円)は、八丁味噌ベースのタレをたっぷりかけた三元豚ロースかつと、旨みのある鶏めしを盛り付けたお弁当です。
「フィッシュカツロール(ナポリタンとたまご入り)」(267.84円)
「フィッシュカツロール(ナポリタンとたまご入り)」(267.84円)
価格 : 267.84円
販売地域: 全国
※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示
※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと
3種類の具材が楽しめるボリュームのあるロールパン「フィッシュカツロール(ナポリタンとたまご入り)」(267.84円)は、タルタルソースをかけたフィッシュカツと、完熟トマトソースを使用したナポリタン、コクのあるたまごサラダを盛り合わせています。
「petite ガレット・ティラミス」(267.84円)
「petite ガレット・ティラミス」(267.84円)
価格 : 267.84円
販売地域: 全国
※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
フランス・ブルターニュ地方発祥のそば粉のガレットをティラミス風にアレンジした「petite ガレット・ティラミス」(267.84円)は、コーヒーカスタードとコーヒーシロップを加えたティラミスホイップにクランブルを混ぜ、ガレットで包んでいます。
まとめ
2月17日発売の新商品は、ミニストップ大感謝祭の「増量フェア」で50%増量中の「サンドイッチ」や「握り寿司」、ボリューム満点の「鶏めし&みそロースとんかつ弁当」や「ロールパン」、ティラミス風味にアレンジした「ガレット」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : 【今週のおすすめ】
※画像は公式ホームページより引用
