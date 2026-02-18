お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が、人気芸人と笑顔で写るプライベートショットを公開し、多くの反響が寄せられている。

【映像】石橋貴明との2ショットや最新ショット

これまでにも「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）や出川哲朗（62）と撮影した3ショット、「キャイ〜ン」ウド鈴木（56）との2ショットなど、人気芸人との交流の様子をInstagramで発信してきた岡村。2025年12月19日には食道がんであることを公表し、芸能活動を休止している「とんねるず」石橋貴明（64）との笑顔の2ショットを公開し、「大好きなおふたりの写真……泣いちゃったよー」「お顔拝見できてうれしいです」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

最新ショットに反響「誰だろうと思った！」

2026年2月17日には、「バナナマンの日村君と。ムラムラ会楽しかったので、またやりましょうってなりました」と、名字に「村」がつく芸能人が出演する番組で共演した「バナナマン」日村勇紀（53）との2ショットも披露。

この投稿にファンからは、「村の会をまた見たいです！」「大好きな2人の2ショット最高」「岡村さんに見えませんでした。誰だろうと思った！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）