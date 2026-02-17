ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸µ¬³Ê¤ÇÊªÎ®ÌäÂê¤ò²ò·è¡ª¡¡²ÙÊª¤ÎÇÛÃ£¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅÅÆ°¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Î¤¤¤Þ
¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ëÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£
¡ÖÊªÎ®2024Ç¯ÌäÂê¡×¤¬¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï²ÙÊª¤¬±¿¤Ó¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤¬µ¯¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë²ÙÊª¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ÙÊª¤ÎÍ¢Á÷½ÅÎÌ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤³10Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î¿ä°Ü¤Ï¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤«¤éÈù¸º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊªÎ®·ï¿ô¤Ï30Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²ßÊª1·ïÅö¤¿¤ê¤ÎÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤¿È¿ÌÌ¤Ç¡¢¸Ä¿ô¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡1ÅÙ¤ËÂ¿¤¯¤Î²ÙÊª¤òÆ±¤¸Ãå²ÙÀè¤Ë±¿¤Ö¤Î¤Ê¤é¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¤Î¤¬¸úÎ¨Åª¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾®¸ý¤Î²ÙÊª¤òÊ£¿ô¤ÎÃå²ÙÀè¤ËÆÏ¤±¤ë¾ì¹ç¤À¤È¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ä·Ú¥È¥é¡¦·Ú¥Ð¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¾®·¿¤Î¼ÖÎ¾¤ò»È¤Ã¤ÆÇÛÃ£¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤ëÄøÅÙ²ÙÊª¤òºÜ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¾®¤Þ¤ï¤ê¤¬Íø¤¯¤«¤é»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾®·¿¤È¤Ï¤¤¤¨¼ÖÎ¾¤Ï·è¤·¤Æ°Â¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤äÇ³ÎÁ¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤â¤Ð¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£±¿ÄÂ²þÄê¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¾®¸ýÇÛÃ£¤Ï¶¹¤¤ÃÏ°è¤Î¤Ê¤«¤Ç²¿¥«½ê¤â¤Þ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼ÖÎ¾¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤ÏÄä¤á¤ë¤Î¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÓ½Ð¥¬¥¹¤Ë¤è¤ëÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤â°¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ä·Ú¥È¥é¡¦·Ú¥Ð¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÇÛÃ£¤òÊä´°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¡Ü¥ê¥ä¥«¡¼¤Ê¤É¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨½Å¤¤²ÙÊª¤ò±¿¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢ºäÆ»¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¼«Å¾¼Ö¤Ç¤ÏÇÛÃ£°÷¤ÎÉéÃ´¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤óÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÅÆ°¤Î¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤ò°ìµó¤Ë²ò·è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤è¤¦¡£
¡¡ÊªÎ®¶È³¦¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢
¡¦Ä¹¤µ¤¬190Ñ°Ê²¼¤ÇÉý¤Ï60Ñ°Ê²¼¡£
¡¦Äê³Ê½ÐÎÏ¤¬0.60kW°Ê²¼¤ÎÅÅÆ°µ¡¤òÍÑ¤¤¤ë¡£
¡¦ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤¬20Ò/h°Ê²¼¡£
¡¦ºÇ¹âÂ®ÅÙÉ½¼¨Åô¡ÊÎÐ¡¦ÅÀÅô¡Ë¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¦ ¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥óµ¡¹½¤ò¤â¤Ä¡£
¤È¤¤¤Ã¤¿Í×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¼«Æ°¼ÖÇå½þÀÕÇ¤ÊÝ¸±¡Ê¼«ÇåÀÕ¡Ë¤Ë²ÃÆþ¡¢±¿Å¾¼Ô¤Ï16ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆÃÎãÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡ÊÆÃÎã¡Ë¤Ï¾åµÍ×·ï¤Ë¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤¬6km/h°Ê²¼¤Î¥â¡¼¥É¤òÈ÷¤¨¤ÆºÇ¹âÂ®ÅÙÉ½¼¨Åô¡ÊÎÐ¡¦ÅÀÌÇ¡Ë¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÊâÆ»¤ÎÁö¹Ô¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼ÖÎ¾¤À¡£
¡¡ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤òÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤ÎÍ¢Á÷¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Å¾¼Ö¥¿¥¤¥×¡ÊÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¥Ú¥À¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡¦¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¡¦4ÎØ¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¤À¡£¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¡¼¥´¤Î°ÌÃÖ¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢50ÔÄøÅÙ¤Î²ÙÊª¤ò±¿¤Ù¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡Ê¾è°÷¤ÎÂÎ½Å¤ò80Ô¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë¡£1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇÁö¤ì¤ëµ÷Î¥¤Ï¡¢Ìó30¡Á50km¡£ÆÃÎã¥â¡¼¥É¤òÈ÷¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤éÊâÆ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËÇÛÃ£¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡³¹¤Ê¤«¤ÎÇÛÃ£¤ò¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤¬Ã´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¶á¤¤¤è¤¦¤À¡£