中国の旧正月｢春節｣ 渡航自粛で姿消した中国人観光客 石川の観光地やホテルへの影響は
17日は中国の旧正月｢春節｣。日本への渡航自粛の影響は石川県内にも広がっています。
95億人が移動するとも言われる中国の大型連休の春節。
石川県小松市の体験施設で聞こえていたのは北京語です。
台湾からの観光客：
「春節で子供たちも冬休みだから旅行に来ました」
台湾からの観光客が金箔張りを体験していました。
台湾からの観光客：
「台湾の国花で(亡くなった)妻と見に行っていたから、ウメを描いた」
ゆのくにの森予約営業課・陳 玫均 課長：
「台湾はあまり影響されてなくて、例年並みにお越ししていただいてるんですけど、香港のお客様は今年減ってますね」
ことしは香港を含め、中国本土からの客はほとんどいないということです。
ゆのくにの森予約営業課・陳 玫均 課長：
「4月ごろに今のところご予約いただいてますので、(Q. これから先にちょっと期待？) いいと思います」
一方…
ホテル日航金沢・岡島 憲孝 宿泊本部長：
「今の季節は春節で、台湾、香港からのお客さんも多くお見えになっています」
こちらのホテルでは、一年を通して宿泊客の5％ほどが中国人観光客です。
例年は春節の時期には、その数は増えると言いますが…
ホテル日航金沢・岡島 憲孝 宿泊本部長：
「一部キャンセルはありましたけど、中国(マーケット)が落ち込んだからといって、大きなシェアの変化はない」
大きな落ち込みはなく、中国本土からの客もほぼ例年なみ。
元々、個人客が多いため、あまり影響しなかったのではないかとみています。
ホテル日航金沢・岡島 憲孝 宿泊本部長：
「春先にかけて、どう需要が変わってくるかはわからない。早く収束をして、より多くのお客さんにお越しいただけることを願っている」
ことしの春節の連休は今月23日まで。史上最長の9日間です。