17日は中国の旧正月｢春節｣。日本への渡航自粛の影響は石川県内にも広がっています。



95億人が移動するとも言われる中国の大型連休の春節。



石川県小松市の体験施設で聞こえていたのは北京語です。



台湾からの観光客：

「春節で子供たちも冬休みだから旅行に来ました」

台湾からの観光客が金箔張りを体験していました。



台湾からの観光客：

「台湾の国花で(亡くなった)妻と見に行っていたから、ウメを描いた」





こちらの施設では春節の需要に備え、現地の留学生をスタッフに加えるなど、対応を強化しました。ゆのくにの森予約営業課・陳 玫均 課長：「台湾はあまり影響されてなくて、例年並みにお越ししていただいてるんですけど、香港のお客様は今年減ってますね」

ことしは香港を含め、中国本土からの客はほとんどいないということです。



ゆのくにの森予約営業課・陳 玫均 課長：

「4月ごろに今のところご予約いただいてますので、(Q. これから先にちょっと期待？) いいと思います」



一方…



ホテル日航金沢・岡島 憲孝 宿泊本部長：

「今の季節は春節で、台湾、香港からのお客さんも多くお見えになっています」

こちらのホテルでは、一年を通して宿泊客の5％ほどが中国人観光客です。



例年は春節の時期には、その数は増えると言いますが…



ホテル日航金沢・岡島 憲孝 宿泊本部長：

「一部キャンセルはありましたけど、中国(マーケット)が落ち込んだからといって、大きなシェアの変化はない」



大きな落ち込みはなく、中国本土からの客もほぼ例年なみ。

元々、個人客が多いため、あまり影響しなかったのではないかとみています。



ホテル日航金沢・岡島 憲孝 宿泊本部長：

「春先にかけて、どう需要が変わってくるかはわからない。早く収束をして、より多くのお客さんにお越しいただけることを願っている」



ことしの春節の連休は今月23日まで。史上最長の9日間です。

