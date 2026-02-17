「４枚が入り乱れてもいい」主体的な攻撃サッカーへの途上。横浜FCの須藤監督が描く理想像。連敗スタートも「できている部分もすごく多い」
J２・J３百年構想リーグで、横浜FCは開幕の山形戦は１−２で競り負けた。続く２節・仙台戦も０−１で敗れた。今季からチームを率いる須藤大輔監督は、この連敗をどう受け止めているのか。
「まずJ２というリーグは、そんな一筋縄ではいかない。J１はどちらかというと、テクニックだったりが秀でた選手が多い。J２は、J１に比べたらテクニックの部分で多少、劣りますけど、球際だったり、そういう精神論で秀でた選手が多い」
両リーグを比較したうえで、「この山形戦も仙台戦も、デュエルの部分で負けているところからの失点につながっていると思います。ですから、J２のサッカーっていう土俵でも、しっかり対応できるような、そういう力強さをまず身につけなければいけない」と指摘する。
勝点が得られなかったなかで、手応えがなかったわけではない。
「我々のボールをしっかり動かしましょうっていうところと、ハイプレスのところは、できている部分もすごく多い。そこは、磨きをかけていきたい」
昨季までの横浜FCは“堅守”が１つのカラーだった。新たに就任した須藤監督は、ある意味、真逆のアプローチでチーム作りを進めている。テーマは、インプレッシブサッカー。より攻撃的に、より主体的なサッカーを目ざしている。
そのための手段として、最後尾からのビルドアップに注力。細部にこだわり、精度を高めようとしている。
「ちょっとでもタッチ数が多かったり、左に行くところを右に行ってしまうと、全部が全部、ノッキングしてしまう。１回の判断のミスをちょっとずつアジャストしていく必要があるのかなっていうところが今、見えているのでね。
映像を使って、こういう時はこっちだよねとか、こういうシチュエーションだったら背後だよねと、もっともっとすり合わせていければ、もっと良くなっていくと思います」
そのビルドアップでは、ワイドに開いた３バックの間にGKが加わるケースもある。つまり、GKと２人のDFの３枚が並ぶ形で、もう１人のDFは高い位置にポジションを取り、攻撃に厚みをもたらすようにする。
「ただそのプラスが、他の人のポジションを埋めてしまうと、プラスワンにならない状況にも。そこの繊細さはまだまだ」と見ている須藤監督は、選手の立ち位置にも言及する。
「ワイドを取るのか、インサイドを取るのか。高い位置なのか、低い位置なのか。そこで行った時に誰とローリングするのか。なかなか難しいですけど、それもちょっとずつできているのかなと僕は感じています」
状況に応じて、個々が適切なポジションを取る。そして流動的に動き、ボールの循環を良くする。たとえば「２ボランチと２シャドー、４枚が入り乱れてもいい」。そこに両ワイドが絡めば、さらに重厚さが増す。「それが一番理想ですね。ウイングバックも含めて、センターバックも、トップも含めて、だから全員ですよね。全員がもっと動くのが理想」だ。
そのサッカーの完成度が高まれば、相手はつかまえづらくなり、どこからでも得点チャンスを創出できるはず。時間はかかるかもしれないが、指揮官は「大枠はできています。そこはもう本当にやり続ける」と力をこめた。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
