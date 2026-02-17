スタイリッシュなデザインが魅力！東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルグッズ
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”の開催を記念して、2026年4月8日よりスペシャルグッズが発売されます。
今回は、ジュビリーブルーを取り入れた、シンプルで日常使いしやすいスタイリッシュなデザインのグッズを紹介します。
東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルグッズ
販売店舗：東京ディズニーシー「エンポーリオ」など
開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”の開催を記念して、2026年4月8日よりスペシャルグッズが発売されます。
今回は、ジュビリーブルーを取り入れた、シンプルで日常使いしやすいスタイリッシュなデザインのグッズを紹介します。
Tシャツ
価格：4,500円
サイズ：ユニセックスワンサイズ
鮮やかなターコイズブルーとホワイトのバイカラーが爽やかなTシャツ。
胸元には「Sparkling Jubilee」のロゴ、袖には25周年デザインのミッキーのエンブレムがデザインされています。
ラガーシャツ
価格：各5,000円
サイズ：M、L
ホワイトをベースに、ターコイズブルーのラインが入ったラガーシャツ。
襟付きできちんと感もありつつ、カジュアルに着こなせるアイテムです。
キャップ
価格：3,400円
サイズ：58cm
ホワイトとターコイズブルーのツートンカラーのキャップ。
フロントには25周年のロゴが刺繍されています。
ヘアゴム
価格：2,000円
大きなリボン型のヘアゴム。
ジュビリーブルーのリボンにゴールドのラインやロゴがあしらわれた上品なデザインです。
靴下
価格：各1,500円
サイズ：22-25cm、25-27cm
スポーティーなラインデザインと25周年のロゴが入った靴下。
リングセット
価格：2,000円
ミッキーシェイプのリング2個セット。
笑顔のミッキーとミニーのフェイスデザインです。
ショルダーバッグ
価格：3,800円
ミニーマウスのぬいぐるみがたのかわいいショルダーバッグ。
ショルダーバッグ（筒型）
価格：3,800円
ユニークな形状が目を引く筒型のショルダーバッグ。
コーディネートのアクセントとして活躍します。
価格：3,800円
ちょっとしたお出かけに便利な縦型のショルダーバッグ。
スマートフォンや小物を入れるのにちょうどよいサイズ感です。
トートバッグ
価格：3,400円
A4サイズもすっぽり入りそうな縦長のトートバッグ。
シンプルながらも25周年のロゴとミッキーのエンブレムが存在感を放ちます。
ナップサック
価格：3,800円
カジュアルに使えるナップサック。
ロゴとエンブレムが大きくデザインされています。
バッグチャームケース付
価格：1,600円
ミッキーのフェイス型のケースがついたバッグチャーム。
小銭やちょっとした小物を入れるのに便利です。
くっつきぬいぐるみ
価格：2,500円
肩に乗せることができるミッキーマウスのぬいぐるみ。
クリップ付きで、洋服やバッグのストラップなどにくっつけて一緒にお出かけできます。
ぬいぐるみチャームセット
価格：4,000円
ゴールドのきらめく衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスのぬいぐるみチャームセット。
カバンなどにつけて25周年をお祝いできます。
ステッカーセット
価格：800円
25周年のロゴやエンブレムデザインのステッカーセット。
スマートフォンケースに挟んだり、ノートに貼ったりして楽しめます。
ノート＆フラップケース
価格：1,900円
ノートと、ノートやペンをまとめて持ち運べるフラップケースのセット。
ビジネスや学校でも使いやすい上品な色合いです。
ボールペン〈ジュースアップ〉
価格：1,400円
書きやすさで人気のジュースアップのボールペン。
3色ボールペンなので実用性も抜群です。
ペンケース
価格：2,500円
ドラム型ショルダーバッグとお揃いのデザインのペンケース。
マチが広く、収納力があります。
ミニタオル
価格：1,100円
日常使いに何枚あっても嬉しいミニタオル。
手触りの良い素材で、自分用にもお土産にもおすすめです。
フェイスタオル
価格：2,200円
爽やかなボーダーデザインのフェイスタオル。
洗面所などを明るく彩ります。
ドリンクボトル
価格：2,200円
クリア素材にジュビリーブルーのラインとロゴがデザインされたドリンクボトル。
中に入れる飲み物の色によって雰囲気が変わりそうです。
ステンレスマグカップ
価格：2,800円
保温保冷効果のあるステンレス製のマグカップ。
オフィスや自宅でのリラックスタイムに活躍します。
シンプルで日常使いしやすいスタイリッシュなグッズ。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルグッズの紹介でした。
(C)Disney
※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
続きを見る
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post スタイリッシュなデザインが魅力！東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルグッズ appeared first on Dtimes.