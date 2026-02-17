2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”の開催を記念して、2026年4月8日よりスペシャルグッズが発売されます。

今回は、ジュビリーブルーを取り入れた、シンプルで日常使いしやすいスタイリッシュなデザインのグッズを紹介します。

東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルグッズ

販売店舗：東京ディズニーシー「エンポーリオ」など

Tシャツ

価格：4,500円

サイズ：ユニセックスワンサイズ

鮮やかなターコイズブルーとホワイトのバイカラーが爽やかなTシャツ。

胸元には「Sparkling Jubilee」のロゴ、袖には25周年デザインのミッキーのエンブレムがデザインされています。

ラガーシャツ

価格：各5,000円

サイズ：M、L

ホワイトをベースに、ターコイズブルーのラインが入ったラガーシャツ。

襟付きできちんと感もありつつ、カジュアルに着こなせるアイテムです。

キャップ

価格：3,400円

サイズ：58cm

ホワイトとターコイズブルーのツートンカラーのキャップ。

フロントには25周年のロゴが刺繍されています。

ヘアゴム

価格：2,000円

大きなリボン型のヘアゴム。

ジュビリーブルーのリボンにゴールドのラインやロゴがあしらわれた上品なデザインです。

靴下

価格：各1,500円

サイズ：22-25cm、25-27cm

スポーティーなラインデザインと25周年のロゴが入った靴下。

リングセット

価格：2,000円

ミッキーシェイプのリング2個セット。

笑顔のミッキーとミニーのフェイスデザインです。

ショルダーバッグ

価格：3,800円

ミニーマウスのぬいぐるみがたのかわいいショルダーバッグ。

ショルダーバッグ（筒型）

価格：3,800円

ユニークな形状が目を引く筒型のショルダーバッグ。

コーディネートのアクセントとして活躍します。

価格：3,800円

ちょっとしたお出かけに便利な縦型のショルダーバッグ。

スマートフォンや小物を入れるのにちょうどよいサイズ感です。

トートバッグ

価格：3,400円

A4サイズもすっぽり入りそうな縦長のトートバッグ。

シンプルながらも25周年のロゴとミッキーのエンブレムが存在感を放ちます。

ナップサック

価格：3,800円

カジュアルに使えるナップサック。

ロゴとエンブレムが大きくデザインされています。

バッグチャームケース付

価格：1,600円

ミッキーのフェイス型のケースがついたバッグチャーム。

小銭やちょっとした小物を入れるのに便利です。

くっつきぬいぐるみ

価格：2,500円

肩に乗せることができるミッキーマウスのぬいぐるみ。

クリップ付きで、洋服やバッグのストラップなどにくっつけて一緒にお出かけできます。

ぬいぐるみチャームセット

価格：4,000円

ゴールドのきらめく衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスのぬいぐるみチャームセット。

カバンなどにつけて25周年をお祝いできます。

ステッカーセット

価格：800円

25周年のロゴやエンブレムデザインのステッカーセット。

スマートフォンケースに挟んだり、ノートに貼ったりして楽しめます。

ノート＆フラップケース

価格：1,900円

ノートと、ノートやペンをまとめて持ち運べるフラップケースのセット。

ビジネスや学校でも使いやすい上品な色合いです。

ボールペン〈ジュースアップ〉

価格：1,400円

書きやすさで人気のジュースアップのボールペン。

3色ボールペンなので実用性も抜群です。

ペンケース

価格：2,500円

ドラム型ショルダーバッグとお揃いのデザインのペンケース。

マチが広く、収納力があります。

ミニタオル

価格：1,100円

日常使いに何枚あっても嬉しいミニタオル。

手触りの良い素材で、自分用にもお土産にもおすすめです。

フェイスタオル

価格：2,200円

爽やかなボーダーデザインのフェイスタオル。

洗面所などを明るく彩ります。

ドリンクボトル

価格：2,200円

クリア素材にジュビリーブルーのラインとロゴがデザインされたドリンクボトル。

中に入れる飲み物の色によって雰囲気が変わりそうです。

ステンレスマグカップ

価格：2,800円

保温保冷効果のあるステンレス製のマグカップ。

オフィスや自宅でのリラックスタイムに活躍します。

シンプルで日常使いしやすいスタイリッシュなグッズ。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルグッズの紹介でした。

(C)Disney

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

