「MXCR-200」

電響社は、マクセルブランドより、Bluetoothに対応したCDラジオカセットレコーダー「MXCR-200」を2月25日に発売する。価格はオープンで、直販価格は17,800円。

CD、ラジオ、カセットテープ、USBメモリー、microSDカード、Bluetooth機器などのメディアに対応し、それぞれのメディア間で音源を再生・録音できるプレーヤー/レコーダー。内蔵スピーカーや有線イヤフォン/ヘッドフォンのほか、Bluetooth 5.4の送受信が可能なため、ワイヤレスイヤフォン/ヘッドフォンで音楽を楽しむこともできる。

「カセットテープで音楽を残す、聴く」をコンセプトに開発。「カセットテープ独特の温もりある音質を、アナログ・デジタルの複数のメディアと連携しながら、自分らしいスタイルで、ここちよく音楽を楽しめる1台」という。

USBメモリーとmicroSDカードに録音されたMP3オーディオファイルの再生に対応。CD、カセットテープの音源をUSBメモリーやmicroSDカードに録音できる。

カセットテープには、CD、ラジオ、USBメモリー、microSDカード、Bluetooth機器などの音源を録音でき、デジタルとアナログを行き来する楽しみ方が可能。内蔵マイクを使った録音も行なえる。

録音機能一覧

消費電力は最大15W。単1乾電池6本でも動作する。スピーカーの最大出力は3W+3W。3.5mmステレオミニジャックを備える。

外形寸法は273×247×147mm(幅×奥行き×高さ)。重量は約2.1kg。専用ACコードなどが付属する。