EXILE ATSUSHI、“修正＆補正なし”タトゥー際立つ上裸姿披露「芸術的」「腹筋バキバキ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/17】EXILE ATSUSHIが、17日までに自身のInstagramを更新。タトゥーが際立つ上裸姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】EXILEメンバー「腹筋バキバキ」“修正＆補正なし”タトゥー際立つ上裸姿
ATSUSHIは「柔らかい投稿が続いたので…。あえて多くは語らない。UNSPOKEN…。もちろん修正や補正などは一切入れてない。そんなことするくらいなら、そもそもこんな写真撮らない方がイイ」とコメントし、パソコンの画面に映し出された上裸姿の写真を公開した。両腕から胸元にかけて刻まれたタトゥーが際立ち、引き締まった腹筋も目を引く仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「最高すぎ」「かっこいい」「タトゥーが映える」「ありのままが好き」「写真集みたい」「芸術的」「腹筋バキバキ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆EXILE ATSUSHIの上裸姿に反響
