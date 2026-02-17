この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、株式会社人材研究所代表の曽和利光氏を招き、「解禁後に逆転したい人のための面接テクニック」と題した動画を公開した。曽和氏は、就活生が短期間で評価を高めるためには、能力そのものではなく「表現の仕方」を変えるだけで十分だと説き、その具体的な手法を解説している。

動画では、就活解禁後に焦りを感じる学生に対し、曽和氏が「化ける」ための極意を伝授した。同氏はまず、短期間で能力や性格を変えることは難しく、むしろ危険であると指摘。重要なのは、自身が持つ本来の能力や価値観を正しく伝えるための「表現の転換」であると定義した。

具体的な改善点として、曽和氏は2つのポイントを挙げた。一つ目は「固有名詞と数字を使うこと」だ。例えば「都心の大きなカフェ」という曖昧な表現ではなく、「丸の内の300席あるスターバックス」と表現することで、面接官は具体的な情景や働く環境のレベル感を瞬時にイメージできる。この工夫だけで「上位25%」の具体性を持てると語る。二つ目は「比喩表現を避けること」である。「お客様に寄り添う」「耳を傾ける」といった耳触りの良い言葉は、具体的な行動事実が伝わらないため、面接官にとって「評価不能」となりやすいと警鐘を鳴らした。

また、「話が長いのは良くない」という通説に対し、曽和氏は「的を射た情報であれば、話が長くても全く問題ない」という逆説的な見解を示した。むしろ、面接官が知りたい情報を先回りして提供できる学生は「優秀層」であり、質問を考える面接官の負担を減らすことにもつながると解説した。

最終的に曽和氏は、面接とは「企業が勝つために必要な要素を自分が持っているか」をすり合わせる場であると結論付けた。企業の競争優位性を分析し、それに合致するエピソードを、具体的かつ映像が浮かぶように伝えることこそが、内定への近道である。

YouTubeの動画内容

02:49

「化ける」とは能力を変えることではなく“表現”を変えること
06:12

表現を変える鉄則(1)：「固有名詞」と「数字」を使う
07:33

表現を変える鉄則(2)：「比喩表現」を使わず行動事実を話す
09:39

話が長いのはダメ？面接官が歓迎する「的を射た長話」
17:28

企業分析のコツ：業界の「勝ち負けを決めるポイント」を探る

