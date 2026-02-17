¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥êーS¡¿´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡Û¼ÂÀÓ¾å°Ì¤ÎÇ¯Ä¹ÇÏ¤ÏÌ¯Ì£Çö¡¡¡È145Æ¬¤¬Á´ÇÔ¡É¤ÎÎò»Ë¤ÈÎ×Àï¡¦·ìÅý¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á
º£½µ¤Ï2026Ç¯ºÇ½é¤ÎGI¡¢¥Àー¥È¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¡¢Âè43²ó¡ÊGI¡¢¥À1600m¡Ë¤¬Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºCÇÆ¼Ô¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ±2Ãå¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½ー¥í¤ä¡¢¥ìー¥¹Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡¢°ìºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¤Ë¡¢Åìµþ¥Àー¥ÓーÇÏ¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥é¥¤¥º¡¢¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤È¡¢GI¡¦JpnI¥¦¥¤¥Êー¤¬6Æ¬»²Àï¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥í¥¥ª¥óS¤òÀ©¤·¤¿¥íー¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¤ä¡¢¥Þ¥¤¥ëCSÆîÉôÇÕ2Ãå¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ê¤É°ìÀþµé¤Î¥Àー¥È³¦¤ÎÌÔ¼Ô¤¬½¸·ë¤·¡¢·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢JpnI2¾¡¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½ー¥í¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡×¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Îò»Ë¾å¡¢7ºÐ°Ê¾å¤ÎÇÏ¤ÏÃæ±û¥Àー¥ÈGI¤ò¾¡¤Æ¤Ê¤¤
ºòÇ¯¤Ï¥Þ¥¤¥ëCSÆîÉôÇÕ¤ò²÷¾¡¤·¡¢JpnI2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½ー¥í¡£Á°Áö¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤Ç¤Ï¾¡¤Ã¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤Ë¥Ï¥Êº¹µÚ¤Ð¤º¡¢Æ±¥ìー¥¹3Ç¯Ï¢Â³2Ãå¤È¤¤¤¦¶ì½Á¤ò¤Ê¤á¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ¥Àー¥ÈÀïÀþ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À°ìÀþµé¤ÎÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èá´ê¤ÎÃæ±ûGI½éÀ©ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤Æ¥Õ¥§¥Ö¥é¥êーS¤ËÎ×¤à¡£
¥Àー¥È³¦¤Ç¤Ï7ºÐ¤ä8ºÐ¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤¹¤ë¥±ー¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥êーS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï1997Ç¯¤ÎGI¾º³Ê°Ê¹ß¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤Ï4～6ºÐ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢7ºÐ°Ê¾å¤ÎÇÏ¤Ï¡Ú0.9.6.130¡Û¤È¡¢145Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¾¡¤ÁÇÏ¥¼¥í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢Á°¿È¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¥Àー¥È»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ¡¢7ºÐ°Ê¾å¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Ãæ±û¤Î¥Àー¥ÈGI¤Ç¤ÏÇ¯Îð¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¢£Î×Àï¡¢·ìÅý¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á
Î×Àï²áÄø¤ËÌÜ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢Á°Áö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºCÁÈ¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÃæµþ¤ØÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤Æ°Ê¹ß¡Ú3.3.2.12¡Û¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢Ê£¾¡Î¨4³ä¤Î¼çÍ×¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¹¥ÁöÎò¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤Ç6Ãå°Ê²¼¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤Ç¡Ú3.1.2.9¡Û¤ÎÀ®ÀÓ¡£°ìÊý¡¢5Ãå°ÊÆâ¤Î¹¥ÁöÇÏ¤Ï¡Ú0.2.0.3¡Û¤È¡¢¤½¤â¤½¤â½ÐÁö¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÞÁö¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
ÉñÂæ¤äµ÷Î¥¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤Ç¤Î¹¥Áö¤¬¡¢Â¨Åìµþ¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½ー¥í¼«¿È¤â¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC2Ãå¢ªÅìµþÂç¾ÞÅµ2Ãå¤«¤é¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥êーS¤Ç2ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é8Ãå¤ËÂçÇÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉñÂæÅ¬À¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°½Ò¤·¤¿7ºÐ°Ê¾å¤ÎÇÏ¡Ú0.9.6.130¡Û¤Î¤¦¤Á¡¢Ãæ9½µ°Ê¾å¤Ï¡Ú0.2.0.15¡Û¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¹¥ÁöÇÏ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÌÀ¤±2ÀïÌÜ°Ê¾å¤ÈÃ¡¤¤¤Æ¤«¤é¤ÎÎ×Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ôー¥É¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ëÉÜÃæ¤Î¥Àー¥È¥Þ¥¤¥ë¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤â¡¢¹âÎðÇÏ¤ÏÃ¡¤¤¤ÆÎ×¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¹¥Áö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
·ìÅýÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Ç¤Î½Å¾Þ¤Ç21¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ±û¤Î¥Àー¥È½Å¾Þ¤Ï¡Ú0.5.1.9¡Û¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¾¡¤Á°È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£OP¡¦L¶¥Áö¤â2¾¡¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¾åµé¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¾¡¤Á¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¬¾¡Éé¤Ç¤ÏÁÀ¤¤¤Ë¤¯¤¤·ì¶Ú¡£¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½ー¥í¤¬Ãæ±û¤ÎGI¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬Í×°ø¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
6ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï¡¢JpnI¤ò°ì¤Ä¾¡¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î³¤³°¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢Äë²¦¾Þ¤äJBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë5Ãå¤ËÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢4～5ºÐ»þ¤Î·ø¼Â¤ÊÀïÀÓ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢°ÂÄê´¶¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½ー¥í¡£ÌÀ¤±¤Æ7ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢Ç¯Îð¤ÎÊÉ¡¢Î×Àï²áÄø¡¢·ìÅýÌÌ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥ëÀï¤òÀï¤¦ÅÀ¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Û¤É¤Î¿®Íê´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì¯Ì£¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖÆ¬¡×¾¡Éé¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£
¢¡Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÀÐÀîË¡ü¤¤¤·¤«¤ï¤æ¤¿¤«
20Âå¤«¤é¶¥ÇÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´ó¹Æ¡£¡Ö¥æ¥¿¥«¿Íµ¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þÂå¡¢ÉðË¤¬µ³¾è¤¹¤ë²á¾ê¿Íµ¤ÇÏ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÇÏ·ô½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢Ç¯´Ö²ó¼ýÎ¨100¡óÄ¶¤ËÀ®¸ù¡£°ÊÍè¡¢¡Ö1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¾¡Î¨¤Ï3³ä¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢»Ä¤ê7³ä¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¡¢¡Ö´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡×ÍýÏÀ¤ò¾§¤¨Â³¤±¤ë¡£