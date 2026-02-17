¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¥áー¥«ー¤¬¡Ö¿·¥«¥á¥é¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¡Âè1ÃÆ¤Ï¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿»°µÓ¡¦±ÀÂæÍÑ¤Î¹©¶ñ
¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¥áー¥«ー¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¹¥¿¥Ã¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCSP¡×¡ÊCaptain Stag Photo¡Ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¹¥¿¥Ã¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤Ë½êºß¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¥áー¥«ー¡£¥Æ¥ó¥È¤ä¥¿ー¥×¡¢Ê²¤²ÐÂæ¤Ê¤É¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¡¦Î®ÄÌ¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCSP¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÆü¾ï¤Ø¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·ー¥ó¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ËÃåÌÜ¡£Æü¾ïÅª¤Ë¼Ì¿¿¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥«¥á¥é¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿°¦¹¥²È¤ÇYouTuber¤Î¤æ～¤È¤Ó»á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë±í»°¾òÃÏ°è¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒMGNET¤¬»²²è¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¹¥¿¥Ã¥°¼çÂÎ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢3¼Ô¤Î¶¨¶ÈÂÎÀ©¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
Âè1ÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥éµ¡ºà¤ÎÄ´À°¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë3¼ïÎà¤Î¹©¶ñ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖCSP ¥«¥á¥é¥Þ¥ë¥Á¥Äー¥ë¡×¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Ï»³Ñ¥ì¥ó¥Á2¥µ¥¤¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Äー¥ë¤Ç¡¢¼çÍ×ÉôÉÊ¤Ï¿ÏÊª¤Ê¤É¤Î¶âÂ°²Ã¹©ÉÊ¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë±í»°¾ò¤Îµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
CSP¤Ï¡¢2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥«¥á¥é¤È¼Ì¿¿±ÇÁü¤Î¥ïー¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥çー¡ÖCP+2026¡×¤Ë¤â½ÐÅ¸Í½Äê¡£