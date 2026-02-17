“事件”から週が明け、エースが面目躍如の活躍を見せた。「大和証券Mリーグ2025-26」2月16日の第2試合は赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）がトップを獲得。セミファイナルシリーズ進出へのボーダー上で争う渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）を3着に沈め、試合後は改めてレギュラーシーズン突破を誓った。

第1試合に登板した浅見真紀（最高位戦）はBEAST X・鈴木大介（連盟）の猛攻に屈し3着。ムードを変える一勝が欲しいタイミングで迎えた当試合は、東家からBEAST X・東城りお（連盟）、園田、白鳥、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）の並びで開始した。

東1局は白鳥が東城から2000点をロン。東2局、園田の親番で、早速チャンスが訪れた。ドラの一万を一枚使った手で、リーチを目指して進む。逢川へ先にテンパイを許したが、園田も丁寧な手順で追いついてリーチ。待ちは5・8筒、一発目で5筒を引き寄せた。リーチ・一発・ツモ・平和・ドラに値千金の裏ドラが1枚で跳満・1万8000点のアガリとなり、トップ目に立った。

南1局は逢川から2000点のアガリ。当面のライバル・白鳥の親である南3局1本場はその白鳥から2600点（＋300点、＋1000点）と、いずれも得意の仕掛けを駆使して加点。南4局1本場はタンヤオ・赤をダマテンに構え、赤5索をツモって満貫のアガリ。白鳥を3着に抑え込んで自身はトップと、最高の締め括りとなった。

10日の試合では、オーラスに満貫まで打てる下位者への差し込みを選択したものの、それがまさかの跳満放銃となり、トップ目から陥落する悔しい結末を迎えていた園田。試合後は「ホッとしていますね。僕、オーラスで子に1万2000点を打てないトップ目というのが非常に苦手でして…」と、自らその一局を振り返った。

この試合もまた園田は、3着目の白鳥に満貫までは打てるというオーラスだった。「ここでも翔ちゃんに差して、跳満と言われてトップから陥落したら僕は帰れないですよ、楽屋にもおうちにも帰れない。人様に顔向けできなくなってしまうところでしたね」と語り、この日の結果には「1万2000点の放銃の幻影を感じながらやっていました」「追いかける方が気持ちは楽。トップになれて幸せでした」と笑顔を見せた。

渋谷ABEMASとの直接対決を制したが、その差はまだ69.7ポイントと1試合で変わる混戦。「最後、どのチームと争うことになるかはまだわからないが、ABEMASさんと争う可能性が高い。直接対決はめちゃくちゃ大事で、朝からずっとドキドキしていました」とコメント。続けて「1戦1戦大事に打ち続けて、レギュラーシーズンが終わった時には『（セミファイナルに）行けたね』とみんなで笑い合えるように頑張ります」と語った園田に、ファンからは「よかったね！けんさん！」「ドリブンズ一歩リード！」と激励のコメントが多数寄せられた。

【第2試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）5万1600点／＋71.6

2着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会）2万6500点／＋6.5

3着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）1万7800点／▲22.2

4着 BEAST X・東城りお（連盟）4100点／▲55.9

【2月16日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋909.7（98/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋611.2（100/120）

3位 BEAST X ＋491.6（102/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋122.8（98/120）

5位 TEAM雷電 ▲10.1（98/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲69.0（100/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲138.7（102/120）

8位 EARTH JETS ▲618.9（102/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲643.6（98/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲655.0（102/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

