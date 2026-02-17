»Ò¤É¤â¤òË«¤á¤é¤ì¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÏNG¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¼«Ëý¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Þー¥È¤ÊÊÖ¤·Êý
12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡Ö¡Ú¸¬Â½¤·¤¬¤Á¡Û»Ò¤É¤â¤ä¼«Ê¬¤òË«¤á¤é¤ì¤¿»þ¡Ä¼«Ëý¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤ÊÖ¤·Êý¡Ê¤ª¼ê»æ¥·¥êー¥º¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£»Ò¤É¤â¤òË«¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤Ä¤¤¸¬Â½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¼«Ëý¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«Çº¤àÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î²ñÏÃ½Ñ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÖÌ¼¤òË«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦ÊÖ¤¹¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤à¡×¤È¤¤¤¦¼ê»æ¤Î¾Ò²ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡¢ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÀ®Ä¹¤¬Áá¤¤Ì¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¾¿Í¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ëý¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸¬Â½¤ò¸ò¤¨¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Æâ¿´¤Ç¤Ï´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¼¤ÎÁ°¤ÇÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤âÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¡ÖÃåÌÜ¤·¤¿ÅÀ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÖ¤»¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡£HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢´ðËÜ¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¹ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö»ö¼Â¤Î¶¦Í¡×¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤ëÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÊâ¤¯¤Î¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤â¤¦Êâ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÈæ³Ó¤ä¸Ø¼¨¤ò´Þ¤à¡Ö¼«Ëý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇµÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤ò¶¦Í¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤Ë·ù¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤ËHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñÏÃ¤Ë¥æー¥â¥¢¤ä¥ª¥Á¤ò²Ã¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¾Ò²ð¡£¡ÖËèÆüÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¶ÚÆùÄË¤Ç¥ä¥Ð¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¾õ¶·¤òÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯ÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤¬ÏÂ¤à¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÖ¤¹¤³¤È¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ø¤ÎÊÖÅú¤ËÇº¤à¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¢¤ë¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¡¢»ö¼Â¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýË¡¤Ç¡¢Áê¼ê¤â¼«Ê¬¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
