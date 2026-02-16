常識を覆すヒョンデの商用バン「ST1」の衝撃

日本市場で販売・流通しているキャンピングカーは、ベース車がトラックや1BOXバンということもあって、エンジンを搭載したモデルが多く、電気のみで走る純EV化はほぼ進んでいない印象です。

電動化の一翼を担うハイブリッド車も、ベースがミニバンであるなど、わずかな条件に限られています。

【画像】超カッコいい！ これが「超“静音”商用バン」です！ 画像で見る（30枚以上）

そんな中、輸入車ディーラーの運営や中古車販売・キャンピングカーの製造販売などを行うホワイトハウス（愛知県）は、2026年1月30日から2月2日まで、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「ジャパンキャンピングカーショー（JCCS）2026」で、韓国・ヒョンデの商用EV「ST1」を初展示し、来場者の熱い視線を浴びていました。

ST1は、2024年4月から韓国で発売を開始したBEV（バッテリーEV：電気自動車）で、ヒョンデでは都市物流や業務用途に最適化したPBV(Purpose-Built Vehicle：目的特化型車両)と称しています。

斬新なキャビンのデザインは、往年のトヨタ「エスティマ」を思わせる同社のタマゴ型ミニバン「スターリア」から流用されています。

スターリアにも2026年1月にEVモデルが発表されたばかりですが、世界を見回しても類を見ないクリーンかつシンプル、未来的でグラフィカルな意匠は、EVのイメージによく似合っています。

なお欧州市場では、同年9月から世界的な商用車メーカーのイベコが「eMoovy」としてST1の発売を開始しています。

今回JCCS2026に展示されたST1は、キャビンから後ろに箱型ボディを架装した「標準カーゴモデル」。前輪をモーターで駆動することで、荷室の床面高約38cmという驚きの低さを実現しました。

全長5625mm×全幅2015mm×全高2230mmというボディサイズは、都市部での使い勝手を考慮したものです。

ホワイトハウスでは、このほか何も架装しないシャーシキャブや、カーゴ冷凍モデル、荷室屋根を高くした特装ハイトップモデルをラインナップ。

物流・移動販売やサービスカーなど、幅広い用途に対応するビジネスプラットフォームとして活用されることを想定しています。

ST1の高い展開性は、キャンピングカーのベース車両としても優れたポテンシャルがあり、会場で国内初公開が行われました。

展示車は宅配便のパネルバンのような「ハコ」を背負った簡素な格好でしたが、会場でも実際に架装したイメージをパネルで紹介するなど、ポテンシャルの高さを示していました。

キャンピングカーのEVだと「航続距離や使い勝手はどうなのだろう」という声があがると思いますが、ST1は76.1kWhの大容量バッテリーを搭載し、約300km（本国値）の航続距離を確保しています。

そして何よりもEVキャンピングカーにはメリットが多い、と会場のホワイトハウスのスタッフは話します。

「ここ近年はキャンピングカーで快適に過ごすために家庭用エアコンやヒーターなどを用いることが増え、ポタ電やサブバッテリーによる電力供給が行われるようになりました。

ところが電源が取り出せるEVなら、クルマそのものが電源となります。

電源の残量を気にせず、エアコンやヒーター、家電を使うことができます。そして移動時も無音で、居住空間も静かで快適です」

EVは少しずつ普及が進んでいるものの、航続距離の問題などネガティブな印象が未だにあります。

配送に使うクルマやシティコミューター、軽自動車には向いているが、長距離移動をするような大型トラックには不向きなど、車種によってメリット・デメリットもあります。

移動も楽しみのひとつであるキャンピングカーにEVは合わないのでは、と考えがちかもしれません。

しかし景色がキレイな場所でも排気ガスを出さないクリーンな乗り物であること、高い給電能力を持つこと、EVならではの低い床面がもたらす高い拡張性があることなど、EV とキャンピングカーには高い親和性があると感じました。

次世代キャンピングカーの第一歩となる任務も帯びて日本に上陸したST1。キャンピングカーのEVシフトも含め、今後の展開に目が離せません。