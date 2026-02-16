マチャドとハーパーが言及

パドレスのマニー・マチャド内野手とフィリーズのブライス・ハーパー内野手が、今オフも大型補強を敢行したドジャースについて言及した。両選手とも、金銭面だけでなくチーム運営の手腕を絶賛。「球界最高のチームになるために何が必要かを理解している」などと語った。

今オフも補強の手を止めていない。ドジャースはカイル・タッカー外野手と4年2億4000万ドル（約366億円）、エドウィン・ディアス投手と3年6900万ドル（約108億円）で契約するなど、積極的な補強を見せている。

ライバル球団の主砲たちも、この動きに反応した。フィラデルフィアの地元メディア「On Pattison」のX（旧ツイッター）は、ハーパーのインタビュー動画を公開。ハーパーは「ドジャースがすることは当然、大好きだ」と肯定し、「彼らは素晴らしいチームだ。チームを事業のように運営している。それも正しい方法で運営している」と語った。

ハーパーは資金力だけでなく、育成システムにも着目。「どこに資金を投じているのか理解している上に、ドラフトも育成も信じられないほどすばらしい」と称えた。移籍直後に活躍したウィル・クライン投手を例に挙げ、「彼ら（ドジャース）はそういったダイナミクスがチームにある」と分析。「球界の多くのチームはそれができると思うし、するべきだ」と訴えた。

一方、かつてドジャースに在籍し、現在は同地区のライバルであるパドレスのマチャドも賛辞を惜しまない。地元メディア「スポーティング・トリビューン」のマーティ・カズウェル氏が自身のXで伝えたところによると、15日（日本時間16日）の取材でドジャースの補強について問われた際、放送禁止用語を交えて本音を口にした。

「マジで最高だよ。本当に大好きだ」。マチャドはFワードを使って強調し、「正直、どのチームもそうするべきだと思う。ドジャースはそれをやる方法を見つけだした」と語った。「本当にそれは球界にとって最高だ」とし、「30球団すべてが、ドジャースから学べるのだと俺は願っているよ」と、球界全体のお手本にするべきだと主張した。（Full-Count編集部）