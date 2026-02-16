2月16日までに、韓国の4人組ガールズグループ『aespa』のメンバー・ニンニン（NINGNING）が自身のInstagramを更新。別人級の近影を公開し話題となっている。

ニンニンは、《Always have always will》と綴り、自身の写真を添えた。添えられた複数枚の写真には、白のブラトップ姿で写るニンニンの姿が。さらに、トレードマークだった黒のロングヘアを頬周りまでバッサリと切り、金髪に染めたショートヘアになっていたのだ。

「数日前の2月11日、韓国の有名雑誌『DAZED KOREA』の公式Instagramで、ニンニンのリール動画がアップされました。そこには、金髪ショートで金色のスパンコールのドレスを着たきらびやかな彼女の姿が映っていました。2020年のデビューから黒髪ロングのイメージがついていた彼女にとって、思い切ったイメチェンとなりました」（芸能プロ関係者）

Instagramのコメント欄には世界各地から1万以上のコメントが集まった。Xにも、《金髪ボブ！？》《別人級の美しさ》と驚きや絶賛の声が広がっている。ニンニンといえば、年末の風物詩『NHK紅白歌合戦』の出演をめぐって物議を醸した。

「aespaは、2025年12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場が決まった後、過去にニンニンが原爆を想起させるキノコ雲型のランプをSNSに投稿していたことが掘り起こされ、批判の的に。出場停止を求めて約14万件もの署名が集まるなど、日本中で大ブーイングが起こりました」（前出・芸能プロ関係者）

一連の投稿についてグループの所属事務所が「本人に原爆を揶揄する意図はなかった」と回答したため、NHKは予定通り出場させることを発表。しかし当の本人は、生放送の2日前の29日にインフルエンザが発覚し欠場。グループは3人で出演することとなった。

そんな騒動から約2カ月。彼女たちは次なるステージへ気持ちを切り替えていると前出の芸能プロ関係者はこう語る。

「彼女たちは、2026年2月からワールドツアー『2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE』が香港からスタートしています。その後マカオ、ジャカルタと回り、4月11日からは来日。東京ドームと京セラドームで開催し、初のドームツアーとなります。ニンニンの劇的な変身は、この勝負所に向けた並々ならぬ気合の表れかもしれません」

ドームツアーを成功させ、日本での信頼回復ができることを願いたい。