NiziUメンバーが振り返る「初めての冬ソング」貸切でシュートした“よみうりランド”でのMV撮影
ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。今回の放送では、「イルミネーションと一緒に聴きたい冬ソング」を紹介していきました。
――イルミネーションの中で貸切撮影
MAYA：今夜は、生徒のみんなから音楽の思い出を聞いていく「Music Memories」。今回のテーマは「イルミネーションと一緒に聴きたい冬ソング」！
MAYA：あら、素敵な音楽が流れてきましたね。
RIKU：ガラリと変わりましたね！いいねー、冬って。
MAYA：いいよねー！本当に。
RIKU：ロマンチックだ！
MAYA ：ということで、みんなが送ってくれた「イルミネーションと一緒に聴きたい冬ソング」を、どんどん紹介していきたいと思います。まずはRIKUからお願いします。
＜ラジオネーム・まーたん 愛知県 17歳＞
私はNiziUの「Blue Moon」をイルミネーションと一緒に聴きたいです！「離れている時でもふと夜空見上げたら輝いてる、ふたりを繋ぐ同じBlue Moon」という歌詞が大好きで、冬でも心が暖かくなる曲でした。大好きな人と一緒にイルミネーションを見に行って、この曲を聴いたら幸せな気持ちになれると思います。この曲を胸にいろいろなことを頑張っています！
RIKU：他にも岩手県ラジオネーム「つんつんさっつん」、長野県ラジオネーム「ゆぅなりお」、東京都19歳ラジオネーム「みづき」など、たくさんの生徒が「イルミネーションと一緒に聴きたい冬ソング」としてこの曲をリクエストしてくれています！
MAYA・MAYUKA：へ〜！
RIKU：嬉しいですね。ありがとうございます。で、思い返してみたら、この曲ってスペシャルミュージックビデオを……。
MAYUKA：撮った〜！
RIKU：貸切でイルミネーションの中で撮ったね。
MAYA：よみうりランドで！
RIKU：そう！「We NiziU! TV」で。
MAYUKA：夜撮ったわー。
MAYA：懐かしい！
RIKU：ねー。めっちゃ楽しかったんやけど。
MAYUKA：楽しかった。
MAYA ：見返してみようかな、あれ。
MAYUKA：見返したい！
RIKU：どっかで見れるのかな？
MAYA：あるよ、たぶん。
RIKU：ということで、この曲は私たちにとって初めての冬ソングみたいな。
MAYA：そうね。
RIKU：初めての冬の曲やから、冬といえば「私たちもこの曲歌わなあかんな」みたいな。
MAYUKA・MAYA：確かに。
RIKU：「ライブのセトリとかにも絶対入れたいな〜」みたいなのもあったなって。あと最近はホールツアーをしていたので、そのときの1発目の曲がこれやったから、その印象が結構一番デカいなって思います。
MAYA：あー、わかる。
RIKU：素敵な曲なので皆さん、たくさん聴いてください！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
