星野源の全国ツアー＜Gen Hoshino presents MAD HOPE＞より、2025年6月25日に開催された大阪公演2日目の模様を完全収録した映像作品『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』の発売が決定した。

2025年5月15日の愛知・Aichi Sky Expoでの公演を皮切りに、およそ2ヶ月にわたり7会場14公演の日程で開催された全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』。その後、台北、上海、ソウルの3都市を巡るアジアツアーを経て、9月の大阪・京セラドーム、10月のKアリーナ横浜での追加公演までを全公演即日ソールドアウトで完走し、6年半ぶりとなるアルバム『Gen』のリリースも大きな話題となった充実の2025年を締め括った。

今回リリースされる映像作品『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』には、6月25日の大阪・大阪城ホールでの公演2日目のライブを完全収録。幕開けの一曲となった「地獄でなぜ悪い」から、本ツアーで初演奏された「Eden」「暗闇」「Mad Hope」「Star」「2 (feat. Lee Youngji)」「Eureka」といった最新アルバム『Gen』の収録曲、「SUN」や「恋」「ドラえもん」などお馴染みの大ヒット曲まで、全24曲・約2時間45分におよんだ圧巻のライブパフォーマンスが余すところなく詰め込まれている。

また、星野の映像作品の魅力のひとつとなっている豪華特典映像では、本ツアーに密着したドキュメンタリー「MAD HOPE Japan Tour Documentary」を収録。リハーサルやバックステージの様子など、過酷なスケジュールとプレッシャーの中でステージに立つ星野の姿を追ったシーンの数々は、輝かしいツアーの成功の裏側に光を当てた貴重な記録映像となっている。

なお、パッケージのリリースに先駆け、パフォーマンス映像のみを収録した特別編集版が動画配信サービスで公開されることも決定。詳細は後日発表される予定

■『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』
2026年4月22日(水)発売
2Blu-ray [VIZL-2519]／税込価格 \7,920
2DVD [VIZL-2520]／税込価格 \7,920

収録予定曲
・ VOICE DRAMA 『MAD HOPE』1
01​. 地獄でなぜ悪い
02​. SUN
03​. 喜劇
04​. Ain’t Nobody Know
05​. Pop Virus (feat​. MC​.waka)
06​. Eden
07​. 不思議
08​. 夢の外へ
09​. 恋
・「赤えんぴつ」お祝いコメント1
10​. ひらめき
11​. 暗闇
12​. くせのうた
・「赤えんぴつ」お祝いコメント2
13​. Sayonara
14​. Mad Hope
15​. Star
16​. 2 (feat​. Lee Youngji)
・VOICE DRAMA 『ドラえもん』
17​. ドラえもん
18​. 創造
19​. Week End
20​. Eureka
・VOICE DRAMA 『MAD HOPE』2
21​. 異世界混合大舞踏会
22​. Fake (feat​. ウソノ晴臣, 雅マモル, 上白石まね)
23​. REAL
24​. Hello Song

◉特典映像： MAD HOPE Japan Tour Documentary

◾️＜星野源と山岸聖太のにっぽん副音声紀行＞

2026年
2月11日 北海道・函館市民会館　開場17:00／開演18:00
2月17日 大阪・フェスティバルホール　開場18:00／開演19:00
2月19日 広島・JMSアステールプラザ 大ホール　開場18:00／開演19:00
2月21日 福岡・福岡市民ホール 大ホール　開場17:00／開演18:00
2月25日 石川・本多の森 北電ホール　開場18:00／開演19:00
2月27日 埼玉・ソニックシティ 大ホール　開場18:00／開演19:00
※本イベントは、星野源と山岸聖太が映像を見ながら喋るトークショーです。バンドなどによる楽曲の演奏はありませんが、おまけとして星野源が1曲弾き語りをする予定です。

▼配信情報
2月21日（土）福岡市民ホール 大ホール
アーカイブ配信：公演終了後準備が整い次第〜2月28日（土）23:59

2月27日（金）埼玉・ソニックシティ 大ホール
アーカイブ配信：公演終了後準備が整い次第〜3月6日（金）23:59

関連リンク

◆星野源 オフィシャルサイト
◆星野源 オフィシャルX
◆星野源 オフィシャルInstagram
◆星野源 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆星野源 オフィシャルTikTok