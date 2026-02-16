星野源の全国ツアー＜Gen Hoshino presents MAD HOPE＞より、2025年6月25日に開催された大阪公演2日目の模様を完全収録した映像作品『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』の発売が決定した。

2025年5月15日の愛知・Aichi Sky Expoでの公演を皮切りに、およそ2ヶ月にわたり7会場14公演の日程で開催された全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』。その後、台北、上海、ソウルの3都市を巡るアジアツアーを経て、9月の大阪・京セラドーム、10月のKアリーナ横浜での追加公演までを全公演即日ソールドアウトで完走し、6年半ぶりとなるアルバム『Gen』のリリースも大きな話題となった充実の2025年を締め括った。

今回リリースされる映像作品『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』には、6月25日の大阪・大阪城ホールでの公演2日目のライブを完全収録。幕開けの一曲となった「地獄でなぜ悪い」から、本ツアーで初演奏された「Eden」「暗闇」「Mad Hope」「Star」「2 (feat. Lee Youngji)」「Eureka」といった最新アルバム『Gen』の収録曲、「SUN」や「恋」「ドラえもん」などお馴染みの大ヒット曲まで、全24曲・約2時間45分におよんだ圧巻のライブパフォーマンスが余すところなく詰め込まれている。

また、星野の映像作品の魅力のひとつとなっている豪華特典映像では、本ツアーに密着したドキュメンタリー「MAD HOPE Japan Tour Documentary」を収録。リハーサルやバックステージの様子など、過酷なスケジュールとプレッシャーの中でステージに立つ星野の姿を追ったシーンの数々は、輝かしいツアーの成功の裏側に光を当てた貴重な記録映像となっている。

なお、パッケージのリリースに先駆け、パフォーマンス映像のみを収録した特別編集版が動画配信サービスで公開されることも決定。詳細は後日発表される予定

■『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』

2026年4月22日(水)発売

2Blu-ray [VIZL-2519]／税込価格 \7,920

2DVD [VIZL-2520]／税込価格 \7,920 収録予定曲

・ VOICE DRAMA 『MAD HOPE』1

01​. 地獄でなぜ悪い

02​. SUN

03​. 喜劇

04​. Ain’t Nobody Know

05​. Pop Virus (feat​. MC​.waka)

06​. Eden

07​. 不思議

08​. 夢の外へ

09​. 恋

・「赤えんぴつ」お祝いコメント1

10​. ひらめき

11​. 暗闇

12​. くせのうた

・「赤えんぴつ」お祝いコメント2

13​. Sayonara

14​. Mad Hope

15​. Star

16​. 2 (feat​. Lee Youngji)

・VOICE DRAMA 『ドラえもん』

17​. ドラえもん

18​. 創造

19​. Week End

20​. Eureka

・VOICE DRAMA 『MAD HOPE』2

21​. 異世界混合大舞踏会

22​. Fake (feat​. ウソノ晴臣, 雅マモル, 上白石まね)

23​. REAL

24​. Hello Song ◉特典映像： MAD HOPE Japan Tour Documentary

◾️＜星野源と山岸聖太のにっぽん副音声紀行＞ 2026年

2月11日 北海道・函館市民会館 開場17:00／開演18:00

2月17日 大阪・フェスティバルホール 開場18:00／開演19:00

2月19日 広島・JMSアステールプラザ 大ホール 開場18:00／開演19:00

2月21日 福岡・福岡市民ホール 大ホール 開場17:00／開演18:00

2月25日 石川・本多の森 北電ホール 開場18:00／開演19:00

2月27日 埼玉・ソニックシティ 大ホール 開場18:00／開演19:00

※本イベントは、星野源と山岸聖太が映像を見ながら喋るトークショーです。バンドなどによる楽曲の演奏はありませんが、おまけとして星野源が1曲弾き語りをする予定です。 ▼配信情報

2月21日（土）福岡市民ホール 大ホール

アーカイブ配信：公演終了後準備が整い次第〜2月28日（土）23:59 2月27日（金）埼玉・ソニックシティ 大ホール

アーカイブ配信：公演終了後準備が整い次第〜3月6日（金）23:59