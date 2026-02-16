星野源、全国ツアー＜MAD HOPE＞が映像作品化
星野源の全国ツアー＜Gen Hoshino presents MAD HOPE＞より、2025年6月25日に開催された大阪公演2日目の模様を完全収録した映像作品『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』の発売が決定した。
2025年5月15日の愛知・Aichi Sky Expoでの公演を皮切りに、およそ2ヶ月にわたり7会場14公演の日程で開催された全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』。その後、台北、上海、ソウルの3都市を巡るアジアツアーを経て、9月の大阪・京セラドーム、10月のKアリーナ横浜での追加公演までを全公演即日ソールドアウトで完走し、6年半ぶりとなるアルバム『Gen』のリリースも大きな話題となった充実の2025年を締め括った。
今回リリースされる映像作品『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』には、6月25日の大阪・大阪城ホールでの公演2日目のライブを完全収録。幕開けの一曲となった「地獄でなぜ悪い」から、本ツアーで初演奏された「Eden」「暗闇」「Mad Hope」「Star」「2 (feat. Lee Youngji)」「Eureka」といった最新アルバム『Gen』の収録曲、「SUN」や「恋」「ドラえもん」などお馴染みの大ヒット曲まで、全24曲・約2時間45分におよんだ圧巻のライブパフォーマンスが余すところなく詰め込まれている。
また、星野の映像作品の魅力のひとつとなっている豪華特典映像では、本ツアーに密着したドキュメンタリー「MAD HOPE Japan Tour Documentary」を収録。リハーサルやバックステージの様子など、過酷なスケジュールとプレッシャーの中でステージに立つ星野の姿を追ったシーンの数々は、輝かしいツアーの成功の裏側に光を当てた貴重な記録映像となっている。
なお、パッケージのリリースに先駆け、パフォーマンス映像のみを収録した特別編集版が動画配信サービスで公開されることも決定。詳細は後日発表される予定
■『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』
2026年4月22日(水)発売
2Blu-ray [VIZL-2519]／税込価格 \7,920
2DVD [VIZL-2520]／税込価格 \7,920
収録予定曲
・ VOICE DRAMA 『MAD HOPE』1
01. 地獄でなぜ悪い
02. SUN
03. 喜劇
04. Ain’t Nobody Know
05. Pop Virus (feat. MC.waka)
06. Eden
07. 不思議
08. 夢の外へ
09. 恋
・「赤えんぴつ」お祝いコメント1
10. ひらめき
11. 暗闇
12. くせのうた
・「赤えんぴつ」お祝いコメント2
13. Sayonara
14. Mad Hope
15. Star
16. 2 (feat. Lee Youngji)
・VOICE DRAMA 『ドラえもん』
17. ドラえもん
18. 創造
19. Week End
20. Eureka
・VOICE DRAMA 『MAD HOPE』2
21. 異世界混合大舞踏会
22. Fake (feat. ウソノ晴臣, 雅マモル, 上白石まね)
23. REAL
24. Hello Song
◉特典映像： MAD HOPE Japan Tour Documentary
◾️＜星野源と山岸聖太のにっぽん副音声紀行＞
2026年
2月11日 北海道・函館市民会館 開場17:00／開演18:00
2月17日 大阪・フェスティバルホール 開場18:00／開演19:00
2月19日 広島・JMSアステールプラザ 大ホール 開場18:00／開演19:00
2月21日 福岡・福岡市民ホール 大ホール 開場17:00／開演18:00
2月25日 石川・本多の森 北電ホール 開場18:00／開演19:00
2月27日 埼玉・ソニックシティ 大ホール 開場18:00／開演19:00
※本イベントは、星野源と山岸聖太が映像を見ながら喋るトークショーです。バンドなどによる楽曲の演奏はありませんが、おまけとして星野源が1曲弾き語りをする予定です。
▼配信情報
2月21日（土）福岡市民ホール 大ホール
アーカイブ配信：公演終了後準備が整い次第〜2月28日（土）23:59
2月27日（金）埼玉・ソニックシティ 大ホール
アーカイブ配信：公演終了後準備が整い次第〜3月6日（金）23:59
