カナダ仕様は AWD＋「V6」エンジン！

レクサスのカナダ法人（以下、レクサス）は、同国のオンタリオ州で2026年2月12日から開催された「カナダ国際オートショー」にて、2026年モデルの新型「IS」を初公開しました。

1999年のデビュー以来、コンパクトスポーツセダンとして「走る楽しさ」を追求し、世界40の国と地域で累計約130万台を販売してきたレクサスIS。

【画像】超カッコイイ！ これがレクサス新型「“4WD”スポーツセダン」です！ 画像で見る（66枚）（30枚以上）

今回カナダで披露された2026年モデルは、デザインの刷新、インテリアの質感向上、そして先進技術の搭載により、その魅力を「完熟」の域へと高めています。

今回発表されたカナダ仕様の最大の特徴は、グレードが「IS 350 AWD」の一本に絞られたことです。

パワーユニットは、最高出力311馬力・最大トルク280lb.-ft.を発揮する3.5リッターV型6気筒自然吸気エンジン。これに6速ATとAWD（全輪駆動）システムが組み合わされ、雪国カナダの厳しい路面環境でも力強く安定した走りを実現します。

オプションパッケージは「F SPORT DESIGN」「F SPORT 2」「F SPORT 3」「特別外観パッケージ」の4タイプが展開されます。



新型ISのボディサイズは全長4720mm×全幅1839mm×全高1440mm、ホイールベースは2800mmです。全長は従来型から10mm伸びていますが、ISらしい美しいプロポーションは維持されています。

エクステリアは、「低重心」と「ワイドスタンス」を強調する新デザインのフロントフェイスを採用し、その大胆で力強い存在感をさらに強化しました。

F SPORTグレードには、空力性能を向上させる新設計のリアスポイラーや、走りの鋭さを象徴する赤色のブレーキキャリパー（オプション）を設定。足元には、新デザインの19インチ軽量アルミホイールや、トップグレードには19インチのBBS製鍛造ホイールを装備し、スポーティなルックスを引き締めています。

ボディカラーには、金属的な輝きを持つ硬質なライトグレー「Wind（ウインド）」が新たに追加され、全7色のラインナップとなりました。

インテリアは「ドライバーとクルマの対話」をテーマに進化しています。マルチメディアシステム「Lexus Interface」は12.3インチに大型化され、視認性と操作性が向上。さらに、ドライバー正面のメータークラスターも12.3インチのTFT液晶となり、必要な情報を直感的に伝えます。

特筆すべきは、センターコンソールとスタートスイッチ周辺に採用された新開発の「Forged Bamboo（フォージドバンブー）」オーナメントです。竹繊維が織りなす独特の陰影（In-ei）が、ISの持つ動的なエネルギーを表現しています。

また、F SPORT専用の新内装色として、太陽のフレアから着想を得た「Radiant Red」も設定されました。

走行性能面では、EPS（電動パワーステアリング）とサスペンションの最適化を実施。ステアリングの戻り動作の滑らかさやコントロール性にも着目し、減速、旋回、加速が一連の流れとして繋がるような、気持ちの良いドライビングフィールを追求しています。

安全装備も大幅にアップデートされ、最新の「Lexus Safety System+ 3.0」を標準装備。リスク回避のための緊急ステアリング支援や、左折時の対向車検知機能などが追加されました。

日本の田原工場で生産されるこの新型ISは、カナダ市場においてすでに販売が開始されています。なお、価格は6万251.92カナダドル（日本円で約660万円）からと案内されています。