「信用できません」亡くなった主要人物の後釜に不信感…令和版・伝説の特撮ドラマ、新たな仲間に厳しい一言＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

2月15日（日）に放送された第14話では、以前登場した“ある人物”が新たな白影候補としてやってきた。しかし赤影（佐藤大樹）は、その人物を信用できず…。

（※以下、第14話のネタバレがあります）

【映像】赤影の前に現れた意外すぎる白影候補

◆「おいでやす」

金目像との戦いで仲間の白影（加藤諒）を失った赤影は、信長から新たな白影を探すよう命じられるも、なかなか代わりの人物を見つけられずにいた。

どんどん時が経つなか、赤影は明智光秀（福士誠治）と石田三成（中尾暢樹）から薦められ、新たな白影候補となった男と会うことに。

すると待ち合わせ場所の空に突然白影の大凧が上がり、それが何者かの攻撃によって容赦なく切り裂かれ地に落ちる…。

そして「おいでやす」と武器を構えて現れたのは、以前赤影が会ったことがある謎多き武器商人・織辺多門（笠原秀幸）だった。

多門はかつて赤影に容赦なく銃を向けたような男。赤影はすぐに光秀に「信用できません」と訴えるも、光秀は多門の正義は金であり金さえ払えば信用できると返した。

それでも多門を仲間に迎えることに納得がいかない赤影は刀を向け、彼が本当に影にふさわしいかテストをすることに決めるのだった。