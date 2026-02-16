¡Ú¹â¹»¿·¿ÍÂç²ñ¡¿Åì³¤¡Û»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë¤¬ºù²Ö³Ø±à¤ò1ÅÀº¹¤Ç²¼¤¹¡ÄÃË»Ò¤ÏºùµÖ¤¬Æ£»ÞÌÀÀ¿¤ò·âÇË
¡¡2·î14Æü¡¢15Æü¤Ë¡ÖÂè39²óÅì³¤¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°¿·¿ÍÂç²ñ¡×¤¬³«ºÅ¡£¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾Ìç¹»¤¿¤Á¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¡¢ÃË»Ò¤ÏºùµÖ¹â¹»¡¢½÷»Ò¤Ï»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡¹â¹»¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¸©Î©´ôÉìÇÀÎÓ¹â¹»¡¢ÈþÇ»²ÃÌÐ¹â¹»¤Ë¾¡Íø¤··è¾¡¤Ë¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿ºùµÖ¹â¹»¡£ÃæÉôÂçÂè°ì¤ò81－74¤Ç²¼¤·¡¢»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë¤Ë²÷¾¡¤·¤¿Æ£»ÞÌÀÀ¿¹â¹»¤È·è¾¡¤ÇÂÐÀï¡£78－65¤Ç¾¡Íø¤·²¦ºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤Ï»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡¤¬ÈþÇ»²ÃÌÐ¤ËÂç¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç¤Ï¡¢½à·è¾¡¤ÇÌ¾Ìç¤Î´ôÉì½÷»Ò¤ò66－57¤ÇÇË¤ê¡¢·è¾¡¤ÇºòÇ¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºù²Ö³Ø±à¹â¹»¤Ë1ÅÀº¹¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡¹â¹»¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£3°Ì¤Ë¤ÏÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ë²÷¾¡¤·¤¿´ôÉì½÷»Ò¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÎÆ£»ÞÌÀÀ¿¡¢ÃæÉôÂè°ì¡¢½÷»Ò¤Î»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë¤Ï3·î14Æü¡¢15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°2026ÆþÂØÀï¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¿·¤¿¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Áー¥à¤Ç¡¢Á´¹ñºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤à¡£
¡¡Åì³¤¿·¿ÍÂç²ñ¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¢£¡ÖÂè39²óÅì³¤¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°¿·¿ÍÂç²ñ¡×·ë²Ì
¡ÚÃË»Ò¡Û
¡¦1²óÀï
¸©Î©´ôÉìÇÀÎÓ ¡Ê´ôÉì3°Ì¡Ë 75－73 ³¤À± ¡Ê»°½Å2°Ì¡Ë
ÉÍ¾¾³«À¿´Û ¡ÊÀÅ²¬2°Ì¡Ë 85－49 ¸©Î©Àé¼ï ¡Ê°¦ÃÎ3°Ì¡Ë
ÉÍ¾¾³Ø±¡¶½À¿ ¡ÊÀÅ²¬3°Ì¡Ë 55－76 ¹â»³À¾ ¡Ê´ôÉì2°Ì¡Ë
ÃæÉôÂç³ØÂè°ì ¡Ê°¦ÃÎ2°Ì¡Ë 92－62 ¸©Î©»ÍÆü»Ô¹©¶È ¡Ê»°½Å3°Ì¡Ë
¡¦½à¡¹·è¾¡
ºùµÖ ¡Ê°¦ÃÎ1°Ì¡Ë 114－59 ¸©Î©´ôÉìÇÀÎÓ
ÉÍ¾¾³«À¿´Û 46－89 ÈþÇ»²ÃÌÐ ¡Ê´ôÉì1°Ì¡Ë
»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡ ¡Ê»°½Å1°Ì¡Ë 79－69 ¹â»³À¾
ÃæÉôÂç³ØÂè°ì 74－81 Æ£»ÞÌÀÀ¿ ¡ÊÀÅ²¬1°Ì¡Ë
¡¦½à·è¾¡
ºùµÖ 82－66 ÈþÇ»²ÃÌÐ
»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡ 46－65 Æ£»ÞÌÀÀ¿
¡¦3°Ì·èÄêÀï
ÈþÇ»²ÃÌÐ 63－87 »ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡
¡¦·è¾¡
ºùµÖ 78－65 Æ£»ÞÌÀÀ¿
¡Ú½÷»Ò¡Û
¡¦1²óÀï
¸©Î©»ÍÆü»Ô»Í¶¿ ¡Ê»°½Å2°Ì¡Ë 56－51 »ÔÎ©¾ÂÄÅ ¡ÊÀÅ²¬3°Ì¡Ë
À±¾ë ¡Ê°¦ÃÎ3°Ì¡Ë 76－56 ¸©Î©´ôÉì¾¦¶È ¡Ê´ôÉì2°Ì¡Ë
¸©Î©ÉÍ¾¾Æî ¡ÊÀÅ²¬2°Ì¡Ë 82－53 ¸©Î©´ôÉìÇÀÎÓ ¡Ê´ôÉì3°Ì¡Ë
Ì¾¸Å²°·ÐºÑÂç³Ø¹âÂ¢ ¡Ê°¦ÃÎ2°Ì¡Ë 61－39 ¸©Î©ÄÅ¾¦¶È ¡Ê»°½Å3°Ì¡Ë
¡¦½à¡¹·è¾¡
ºù²Ö³Ø±à ¡Ê°¦ÃÎ1°Ì¡Ë 99－21 ¸©Î©»ÍÆü»Ô»Í¶¿
ÉÍ¾¾³«À¿´Û ¡ÊÀÅ²¬1°Ì¡Ë 71－45 À±¾ë
»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡ ¡Ê»°½Å1°Ì¡Ë 70－48 ¸©Î©ÉÍ¾¾Æî
´ôÉì½÷»Ò ¡Ê´ôÉì1°Ì¡Ë 59－57 Ì¾¸Å²°·ÐºÑÂç³Ø¹âÂ¢
¡¦½à·è¾¡
ºù²Ö³Ø±à 69－46 ÉÍ¾¾³«À¿´Û
»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡ 66－57 ´ôÉì½÷»Ò
¡¦3°Ì·èÄêÀï
´ôÉì½÷»Ò 81－47 ÉÍ¾¾³«À¿´Û
¡¦·è¾¡
»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡ 68－67 ºù²Ö³Ø±à
¡¡