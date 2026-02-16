BTS¥¸¥ß¥ó¤¬¥µ¥é¥¹¥È¶âÈ±¤Î¥»¥ë¥Õ¥£ー¡õ¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡ß¹õ±ï¥á¥¬¥Í¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤¹¤®¡×¡ÖÄì¤Ê¤·¾Â¤¹¤®¡×¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
BTS¤ÎJIMIN¡Ê¥¸¥ß¥ó¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¹¹¿·¡£¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ò2ËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡ß¹õ±ï¥á¥¬¥Í¡ßÇò¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎBTS¥¸¥ß¥ó¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¡¿¥Þ¥Õ¥éー¤Ë´é¤ò¤¦¤º¤á¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¥¸¥ß¥ó
¢£BTS¥¸¥ß¥ó¤¬¥µ¥é¥¹¥È¥Ø¥¢¤Î¥»¥ë¥«¤òÅê¹Æ
JIMIN¤Ï¡¢¥¢¥¦¥¿ー¤ËÏÓ¤À¤±ÄÌ¤·¤¿ÇòT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ò2ËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£JIMIN¤Î¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤Ï¥µ¥é¥µ¥é¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¡£Á°È±¤Ï¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢ÌÜÀþ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¸¥ß¥ó¤Á¤ã¤óÈþ¤·¤¤¡×¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¸¥ß¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤¹¤Ð¤«¤ê¡×¡ÖÈà»á¤ß¤¬¶¯¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬¡Ä¡×¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬åºÎï¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
BTS JIMIN¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
https://www.instagram.com/stories/j.m/
¢£BTS¥¸¥ß¥ó¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤È¿§µ¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¤Þ¤¿¡¢JIMIN¤ÏInstagram¤Î¥Õ¥£ー¥É¤â¹¹¿·¡£¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤òÅ»¤¤¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤¢¤ë¥·¥ë¥Ðー¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËµÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£JIMIN¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëDior¡Ê¥Ç¥£¥ªー¥ë¡Ë¤ÎÂç¤¤Ê¥Ö¥Ã¥¯¥Èー¥È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤òÏÆ¤ËÊú¤¨¤ÆÁö¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤òÈäÏª¡£4ËçÌÜ¤Ï¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥¢¤Ë¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿JIMIN¤¬¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¡¢¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÊÉ¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ë²£´é¤¬Èþ¤·¤¤¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡¢¡ÖÇò¥·¥ã¥Ä¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¹õ±ï¥á¥¬¥Í¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤ÊÉºÝ¤ÎÁ´ÉôÀ¹¤ê¡×¡Ö¥¸¥ß¥ó¤µ¤ó¤Î¥á¥¬¥Í¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¶âÈ±¥Ç¥³½Ð¤·¥á¥¬¥Í¤ÏºÇ¹â¡×¡ÖÄì¤Ê¤·¾Â¤¹¤®¤ë¤Î¥¸¥ß¥ó¤µ¤ó¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£