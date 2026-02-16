Ãæ¹ñ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë³¤³°¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬Áý²Ã¡¢ºâÉÛ¤Ê¤·¤ÇÎ¹¹Ô²ÄÇ½¤Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÂç¼ê¤Î¾åÁØÉô¤ÏºÇ¶á¡¢¡Öº£Ç¯¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤¬¥¹¥Þ¥Û¤À¤±»ý¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤òÎ¹¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¸«Êý¤ò¼¡¡¹¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
螞µÂ¹ñºÝ¡ÊAnt International¡Ë¤¬11Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ë»ÙÉÕÊõ¡Ê¥¢¥ê¥Ú¥¤¡Ë¤Î¡Ö³¤³°È¯¹Ô¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤È¹ñÆâ¥¢¥×¥ê¤Î¤Ò¤âÉÕ¤±¡×¤È¡ÖAlipay¡Ü¡×¤Ë¤è¤ë³¤³°¥¢¥×¥ê¡Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦ÊØÍø¤Ê·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ1000Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ãæ¹ñ¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ÙÉÕÊõ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñ¤Ï100¡ó°Ê¾åÁý²Ã¤·¤¿¡£
¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡¦HUMO¤Î¼èÄùÌò²ñ¤ÎÂè°ìÉû¼çÀÊ¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÁê¸ß¥Ó¥¶ÌÈ½üÁ¼ÃÖ¼Â»Ü¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¹ñ¤Î¹ñÌ±¤ÏÎÙ¶á½ê¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÁê¼ê¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Î¾ÂØ¤·¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¹ñ¤Î·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥«¡¼¥É¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ø¹ñ¶¤Î¤Ê¤¤¡ÙÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö2025Ç¯¤Ë¡ØOctomobile¡Ù¤¬¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó½é¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÎËÇ°×´Ø·¸¼Ô¤äÎ±³ØÀ¸¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡ÖTNGDigital¡×¤ÎºÇ¹â¾¦Ì³ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCCO¡Ë¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤Ç¤â¡¢Î¹¹Ô¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÏºÇ¤â¿Íµ¤¤ÎÌÜÅªÃÏ¡£¿©»ö¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤Î»þ¤Ë¡¢»È¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¹ñ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¾ÃÈñ¤¬¼«Í³¤Ë±ß³ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Û¤Ã¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÁê¸ß¥Ó¥¶ÌÈ½üÁ¼ÃÖ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñÎ¹¹Ô¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¿Í¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¡¢¼«¹ñ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¸å¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë