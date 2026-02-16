¤¢¤ì¡¢µÁ»Ð¤µ¤ó¤Þ¤À¤¤¤ë¤Î¡©¡Ä°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Î¾ì¤Ç55ºÐ¡ÈÄ¹ÃË¤Î²Ç¡É¤ËÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¿´¤Ê¤¤Âæ»ì¡£µ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡ÖÉ×¤Î¸ÀÍÕ¡×¡ÚCFP¤Î½õ¸À¡Û
ÁêÂ³¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¸¢Íø¤ò»ý¤Ä¿Í¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Ëºâ»º¤ò°ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡ÈÄ¹ÃË¤Î²Ç¡É
¤¢¤ëÆüÍËÆü¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¡£¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦55ºÐ¡Ë¤Î¼«Âð¤Ç¤Ï¡¢3½µ´ÖÁ°¤ËÂ¾³¦¤·¤¿µÁÊì¡ÊµýÇ¯83ºÐ¡Ë¤Î°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÀÊ¼Ô¤Ï¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤È¡¢É×¤ÇÄ¹ÃË¤Î¥³¥¦¥¤¥Á¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦56ºÐ¡Ë¡¢¼¡ÃË¤Î¥ß¥Ä¥ë¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50ºÐ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÃÙ¤ì¤ÆÅþÃå¤·¤¿Ä¹½÷¤Î¥¯¥ß¥³¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦54ºÐ¡Ë¤Î4Ì¾¤Ç¤¹¡£
ÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¯¥ß¥³¤µ¤ó¤Ï¡ÖË»¤·¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢Áá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÁá¸ý¤Ç¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤ªµÁ»Ð¤µ¤ó¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤Ï¤ªÃã¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ª´ê¤¤¡×¤È¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ø»Ø¿Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ß¥³¤µ¤ó¤ÏÆÈ¿È¤Ç¥¥ã¥ê¥¢»Ö¸þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÉôÄ¹¿¦¤Ç10¿Í°Ê¾å¤ÎÉô²¼¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤«¤é¾å¾º»Ö¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥È¼çÉØ¤äÀì¶È¼çÉØ¤ò¤É¤³¤«¸«²¼¤¹¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤¬¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¤Ë¤¸¤ß¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Î¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²Ë¤Ê¿Í¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤É¤³¤«·Ú¤ó¤¸¤¿ÂÖÅÙ¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥æ¥ß¤µ¤óËÜ¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢É×¤Î¥³¥¦¥¤¥Á¤µ¤ó¤âµÁÊì¤â¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬¤½¤ÎÂÖÅÙ¤ò²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤ß¤ó¤ÊÂ·¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤í¤½¤í»Ï¤á¤è¤¦¤«¡×
¥³¥¦¥¤¥Á¤µ¤ó¤¬ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥¯¥ß¥³¤µ¤ó¤¬¤¹¤«¤µ¤º¸ý¤ò¶´¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¡¢µÁ»Ð¤µ¤ó¡¢¤Þ¤À¤¤¤ë¤Î¡©¡¡¤³¤ì¤«¤é°ä»º¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢µÁ»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¼¡ÃË¤Î¥ß¥Ä¥ë¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤ò¹Ó¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤¤»Ðµ®¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤è¡ª¡×
¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¡©¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢µÁ»Ð¤µ¤ó¤ÏÁêÂ³¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
¤·¤Ð¤é¤¯µ¤¤Þ¤º¤¤ÄÀÌÛ¤¬Â³¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¦¥³¥¦¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¥Þ¥æ¥ß¤Ë¤â¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤è¡£Êì¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥æ¥ß¤Ë¤âºâ»º¤ò»Ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤à¤·¤í¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¯¥ß¥³¡¢¤ªÁ°¤Î¤Û¤¦¤À¤è¡×
¡Ö¤Ï¤Ã¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×
Í½ÁÛ³°¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀä¶ç¤¹¤ë¥¯¥ß¥³¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¸¥¿ÈÅª¤ÊµÁÌ¼¡×¤È¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤Ì¼¡×
¼Â¤Ï¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢µÁÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌó6Ç¯¤â¤Î¤¢¤¤¤À¡¢¤Û¤Ü1¿Í¤ÇµÁÊì¤Î²ð¸î¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¼ÂÊì¤òÁá¤¯¤ËË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µÁÊì¤òËÜÅö¤ÎÊì¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é²ð¸î¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µÁÊì¤â¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤ò¿¼¤¯¿®Íê¤·¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê²ð¸î¤Ë¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î¥¯¥ß¥³¤µ¤ó¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢Êì¤Î¤â¤È¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤3¡Á4¥õ·î¤Ë1²óÄøÅÙ¡£ÆÃ¤Ë²ð¸î¤ò¼êÅÁ¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿Í¼¿©¤À¤±¤ÏÊ¿¤é¤²¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿µÁÊì¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ë¤âºâ»º¤ò°ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤Ï¥³¥¦¥¤¥Á¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¡¢1,000Ëü±ß¤Î»àË´ÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤ò¥¯¥ß¥³¤µ¤ó¤«¤é¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤ØÊÑ¹¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ä¸À½ñ¤âºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Öºâ»º¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤È¼¡ÃË¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ2¿Í¤ÇÊ¬¤±¤ë¤³¤È¡£Ä¹½÷¤Ø¤Ï¡¢°äÎ±Ê¬°Ê³°¤Îºâ»º¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡×
ÁêÂ³¤Î´ðËÜ
ÁêÂ³¿Í¤ÎÈÏ°Ï¤äË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ï¡¢Ì±Ë¡¤Ë¤è¤ê²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁêÂ³¿Í¤ÎÈÏ°Ï
ÁêÂ³½ç°Ì¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¾å¤Î½ç°Ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë²¼¤Ë·«¤ê²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¡§¾ï¤ËÁêÂ³¿Í
¡¦Âè1½ç°Ì¡§»Ò¶¡¤äÂ¹¡Ê»àË´¤·¤¿¿Í¤Ë¤è¤ê¶á¤¤À¤Âå¤¬Í¥Àè¡Ë
¡¦Âè2½ç°Ì¡§ÉãÊì¤äÁÄÉãÊì¡Ê»àË´¤·¤¿¿Í¤Ë¤è¤ê¶á¤¤À¤Âå¤¬Í¥Àè¡Ë
¡¦Âè3½ç°Ì¡§»àË´¤·¤¿¿Í¤Î·»Äï»ÐËå¡Ê·»Äï»ÐËå¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î»Ò¤É¤â¡Ë
¢£Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬
Ì±Ë¡¤ËÄê¤á¤ëË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÁêÂ³¿Í¤¬¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡×¤È¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤Î¾ì¹ç
¡Ä¡ÄÇÛ¶ö¼Ô¡§2Ê¬¤Î1¡¢»Ò¤É¤â¡§¡ÊÁ´°÷¤Ç¡Ë2Ê¬¤Î1
¡¦ÁêÂ³¿Í¤¬¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡×¤È¡ÖÄ¾·ÏÂºÂ°¡ÊÉãÊì¡¢ÁÄÉãÊì¡Ë¡×¤Î¾ì¹ç
¡Ä¡ÄÇÛ¶ö¼Ô¡§3Ê¬¤Î2¡¢Ä¾·ÏÂºÂ°¡§¡ÊÁ´°÷¤Ç¡Ë3Ê¬¤Î1
¡¦ÁêÂ³¿Í¤¬¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡×¤È¡Ö·»Äï»ÐËå¡×¤Î¾ì¹ç
¡Ä¡ÄÇÛ¶ö¼Ô4Ê¬¤Î3¡¢·»Äï»ÐËå¡ÊÁ´°÷¤Ç¡Ë4Ê¬¤Î1
»Ò¤É¤â¤ä·»Äï»ÐËå¤¬Ê£¿ô¿Í¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¸¶Â§¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¶ÑÅù¤ËÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤êÁêÂ³¿Í¤¬ºÊ¡ÊÇÛ¶ö¼Ô¡Ë¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ï4Ê¬¤Î1¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁêÂ³¿Í¤Î´Ö¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¤Ë¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÌ±Ë¡¤ËÄê¤á¤ë»ý¤ÁÊ¬¡£Í¸ú¤Ê°ä¸À½ñ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤ÎÁêÂ³³ä¹ç¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡Ö°äÎ±Ê¬¡×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÁ´ºâ»º¤òÆÃÄê¤Î1¿Í¤Ë¾ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¼è¤êÊ¬¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹¡ÖÀ¸Á°ÂÐºö¡×¤Î½ÅÍ×À
º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Î¿Í¤Ë°ä»º¤ò°ä¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â°ìÈÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ï¡Ö°ä¸À½ñ¡×¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤ÏÊ¶¼º¤ä·Á¼°ÉÔÈ÷¤Ë¤è¤ëÌµ¸ú¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³Î¼ÂÀ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡Ö¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¡×¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤Ï¼êÂ³¤¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤ÇµÁÊì¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¡Ö»àË´ÊÝ¸±¶â¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ëºâ»º¤ò°ä¤¹ÊýË¡¤Ç¤·¤¿¡£»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ï°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¼õ¼è¿Í¸ÇÍ¤Îºâ»º¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ï³Î¼Â¤Ë1,000Ëü±ß¤ÎÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Î¿Í¤¬ºâ»º¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¶â¤Ë¤Ï¡ÖË¡ÄêÁêÂ³¿Í1¿Í¤Ë¤Ä¤500Ëü±ß¡×¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Î¿Í¤¬¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÊÝ¸±¶â¤ÎÁ´³Û¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤Ï10¡ó¤«¤é55¡ó¤Þ¤Ç¤ÎÎß¿Ê²ÝÀÇ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀÇ³Û¤Ï°ä»ºÁ´ÂÎ¤ò¹ç»»¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç³Æ¿Í¤Î¼èÆÀ³ä¹ç¤Ë±þ¤¸¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Î¿Í¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤¬2³ä²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2³ä²Ã»»¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢ÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Î¿Í¤Ëºâ»º¤ò°ä¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢À¸Á°Â£Í¿¤ä°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î³èÍÑ¤Ê¤É²¿¤é¤«¤Î»öÁ°ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
