¡¡³¤³°ÉëÇ¤¤¹¤ë¿Í¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢Î×¾²¿´Íý»Î¤Ç¸øÇ§¿´Íý»Õ¤ÎÁ°ÀîÍ³Ì¤»Ò¤µ¤ó¡£¼«¿È¤âÍÄ¾¯´ü¤Ë¤ÏÉã¤Î¡¢·ëº§¸å¤ÏÉ×¤Î³¤³°ÉëÇ¤¤ËÂÓÆ±¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢°ì¸«²Ú¤ä¤«¤ÇÍ¥²í¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¡ÖÃóºßºÊ¡×¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ë¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤Ø¤â¿¼¤¤Íý²ò¤ò´ó¤»¤ë¡½¡½¡£Á°Àî¤µ¤ó¤Ø¤Î¼èºà¤ò´ð¤Ë¡¢ÃóºßÀ¸³è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö»ä¤ÎÊì¤âÃóºÊ¤Ç¡Ä¡×Êì¤Î¼«»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ò»Ö¤·¤¿Á°Àî¤µ¤ó¡¿¥¿¥¤ÃóºÊ»þÂå¤Î¹ëÅ¡¼Ì¿¿¤â
¡¡ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶Ð¤á¤ë¹â¶¶Áï¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡¦²¾Ì¾¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÃóºß¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÌó3Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤À¡£ºÊ¤ÎÈþºé¤µ¤ó¡Ê35ºÐ¡Ë¤ÏÅö»þ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ÆÈþÍÆ¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¼Îá¤¬²¼¤ê¤¿¤È¤¡¢Èþºé¤µ¤ó¤Î¤ªÊ¢¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤Ì¿¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¸þ¤±¡¢»Å»ö¤Î°ú¤·Ñ¤®¤ä½àÈ÷¤Ç¹²¤¿¤À¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤ÊÌðÀè¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç»Å»ö¤Ï¼¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Î²ñ¼Ò¤Ë³¤³°Å¾¶Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Èà¤Î½ÐÀ¤¤òË¾¤à¤Ê¤éÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Æ»¤À¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤È¤¤¤¦¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç»ö¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ä¡Ä¡£ÀµÄ¾¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Åö»þ¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ëÈþºé¤µ¤ó¡£¤â¤È¤â¤ÈÈà½÷¤â³¤³°Êë¤é¤·¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î½Ð»º¤ò¸ÀÍÕ¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÉ×¤ÎÁï¤µ¤ó¤ËÀè¤Ë¸½ÃÏ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»º¸å¤ÎÀ¸³è¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡ÖÃ±¿ÈÉëÇ¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¼þ¤ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»ä¤âÃæ¹ñ¤Ø¹Ô¤¯·è¿´¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÈþºé¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ìµ»ö¤ËÆüËÜ¤ÇÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£Áï¤µ¤ó¤¬Ãæ¹ñ¤ØÅÏ¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¡¢Èþºé¤µ¤ó¤ÏÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤Â©»Ò¤òÊú¤¨¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÉ×¤ÎÂÔ¤ÄÃæ¹ñ¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£
ºÆ²ñ¤Î´î¤Ó¤âÂ«¤Î´Ö¡Ä
¡¡Áï¤µ¤ó¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ©»Ò¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¹çÎ®¤Ç¤¤¿Èþºé¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É´î¤ó¤À¡£
¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ×¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¾¯¤·Áé¤»¤¿É×¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Àè¤Ë°ì¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÊÑ¤µ¤â´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï»ä¤¬¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£²ÈÂ²¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤â°ì½ï¤Ë¸«¼é¤ì¤ë¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¤È¤¤Î»ä¤Ï¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤Æµ¿¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤ÏÍýÁÛ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½ÃÏ¤Î»ÙÅ¹¤Ç¿ô¾¯¤Ê¤¤ÆüËÜ¿ÍÀïÎÏ¤À¤Ã¤¿É×¤Ï¡¢±Ä¶È¤«¤é¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»ØÆ³¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»¨ÍÑ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»Å»ö¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹
¡¡Ê¿Æü¤Ï¿¼Ìë¤Þ¤Ç»Ä¶È¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£¤è¤¦¤ä¤¯Ë¬¤ì¤¿½µËö¤â¡¢ÀÜÂÔ¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É²È¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤Éºî¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡ºÇ½é¤Ï°é»ù¤Ë¶¨ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿Áï¤µ¤ó¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î·ãÌ³¤Ë¿´¿È¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌëµã¤¤Ç¿çÌ²ÉÔÂ¤¬Â³¤¡¢²È¤Ç¤Ï²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Æ¨¤²¾ì¤Ê¤¤¸ÉÆÈ
¡¡ÊÒ¤äÈþºé¤µ¤ó¤â¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»º¸å¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼£°Â¤ä±ÒÀ¸ÌÌ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤³¤Î»Ò¤ò¼é¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¡¢Èþºé¤µ¤ó¤Ï³°½Ð¤òÈò¤±¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë°ú¤¤³¤â¤ë¤è¤¦¤ÊËèÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ã¯¤È¤âÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢°Û¹ñ¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë²á¹ó¤Ê¡Ö¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¡×¡£Èþºé¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉ×¤À¤±¤¬Í£°ì¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢»Å»ö¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁï¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¡¢·ä¤¢¤é¤Ð°ÍÂ¸¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÊ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö½Å²Ù¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡½¡½¡£
¡¡¹çÎ®¤·¤Æ3¤«·î¤¬²á¤®¤¿¤³¤í¡£Áï¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤¿¤Î¤ÏÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»Ä¹ó¤Ê¤Ò¤È¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡Èþºé¤µ¤ó¤äÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Áï¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Èþºé¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¾õ¶·¤Çµ¢¹ñ¤·¡¢Á°Àî¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ËÁêÃÌ¤Ë¤¤¿Èþºé¤µ¤ó¡£¾ÜºÙ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤¢¤ëÇØ·Ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÈþºé¤µ¤ó¤Î°ÍÂ¸¿´¤À¤±¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áï¤µ¤ó¼«¿È¤â²áÏ«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¿È¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Á°Àî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁï¤µ¤ó¼«¿È¤¬²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ»Å»ö¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Èà¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ö¥Î¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤â¡ÖÃóºß°÷¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¼å²»¤òÅÇ¤¯¤³¤È¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¶Á¤¯¡×¤È¶²¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£Ç¤´ü¤È¤¤¤¦¡Ö¸«¤¨¤ë¥´¡¼¥ë¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Öº£¤µ¤¨¾è¤ê±Û¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÌµÍý¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤É¤³¤í¤«Áï¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÄó°Æ¤¹¤é¤â¡ÖºÊ¤¬¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö°ìÊý¤Ç»ä¤Ï¡¢Èþºé¤µ¤ó¤¬É×¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ä¡¢²È»ö¡¦°é»ù¤Î¼ê¤òÅ¬ÅÙ¤ËÈ´¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤â¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ëÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡ÈÉ×¤ò»Ù¤¨¡¢²ÈÂ²3¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡É¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°Àî¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ÏÁï¤µ¤ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢¤â¤¦Èþºé¤µ¤ó¤ÎÊâ¤ß´ó¤ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¿´Íý¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö²¶¤Î»Å»ö¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÍê¤à¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ä¡Ä¡£
¡¡Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤«¤±¤é¤â¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¡£ÏÃ¤·¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤Û¤É¹Â¤Ï¿¼¤Þ¤ê¡¢Èþºé¤µ¤ó¤Î¿´¤â¤Ä¤¤¤Ë¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿¡½¡½¡£
¡¡²ÈÂ²¤¬¹çÎ®¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¸å¡¢Æó¿Í¤ÏÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èþºé¤µ¤ó¤ÏÍÄ¤¤Â©»Ò¤òÏ¢¤ì¡¢Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èþºé¤µ¤ó¤é¤òÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤Þ¤Ç¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿»Å»ö¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä·ë¶É¡¢Áï¤µ¤ó¤Ï¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¿´¿È¤ò²õ¤·¡¢µÙ¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¸½ºß¤ÏÍÜ°éÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤âÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µ¢¹ñ¸å¤ÎÎ¥¿¦Î¨50%
¡Ö¤³¤ì¤ÏÈþºé¤µ¤ó°ì²È¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ÎÌäÂê¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¡¢Á°Àî¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÏ«Æ¯ÂÎÀ©¤ËÂç¤¤ÊÌµÍý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï³¤³°µòÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¥ë¡¼¥ë¡ÊÏ«Æ¯´ð½àË¡¡Ë¤¬¼é¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ãóºß°÷¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢¤¢¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9³ä°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ç¡¢Ç¤´ü¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂÑ¤¨¤¤ì¤º¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÅÓÃæµ¢Ç¤¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯°ÊÆâ¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È50¡ó¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà¤ò¡¢³¤³°ÉëÇ¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼º¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÄË¼ê¤Î¤Ï¤º¡£
¡¡´ë¶È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ò°÷¤¬·ò¹¯¤ËÆ¯¤±¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÅ°Äì¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä´ë¶È¤ÎÀÕÌ³¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°Àî¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤¯ºÊ¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î¥±¥¢¡×¤â·è¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ä¡Ä¤ÈÁ°Àî¤µ¤ó¡£
¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤Ê²ÈÂ²¤ÎÉÔ°Â¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬µÞ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö²ÈÂ²¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë³¤³°¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÈá·à¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Æ¯¤¯¿Í¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿»öÎã¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò´ð¤Ë¡¢¸ÄÊÌ»ö°Æ¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë°ìÉôÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤ÆºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°ÀîÍ³Ì¤»Ò¤µ¤ó
¶â¾ë³Ø±¡Âç³Ø¹ñºÝ¾ðÊó³ØÉô ÀìÇ¤¹Ö»Õ¡£Î×¾²¿´Íý»Î¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¡£»º¶ÈÁÈ¿¥ÎÎ°è¤òÀìÌç¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç5000¿Í°Ê¾å¤Î»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ë¡£2025Ç¯¡¢³¤³°µï½»¼Ô¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ê³ô¡ËTazna¤òÀßÎ©¡£
