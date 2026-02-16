ÌÀÃÒ¸÷½¨¤òŽ¢Î¢ÀÚ¤ê¼ÔŽ£¤È¸Æ¤Ö¤Î¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¤À¡Ä½¨µÈ¤ò²Ä°¦¤¬¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬"ÍýÁÛ¤Î¾å»Ê"¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³
¢£¸æÁ°»î¹ç¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÆ£µÈÏº¤ÎÈÜ¶±¤µ¡É
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡£Âè6²ó¡Ê2·î15ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï½¨µÈ¤È½¨Ä¹¤Î¡È·»Äï¤Îå«¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤èÈþÇ»¹¶¤á¤Ø¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1½µÁ°¤Î2·î8Æü¤Ï½°±¡Áª¤ÎÁªµóÆÃÈÖ¤ÇÊüÁ÷µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸ÍðÀ¤¤Ç¤â¡¢Ì´¤â´õË¾¤âÃÖ¤µî¤ê¤Ë¡¢ÀäË¾¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¸½Âå¤Î¤Û¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤È¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤Ë¤Ï¡¢·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤éÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¸½Âå¤Î²æ¡¹¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¿ÍÊª¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï½¨µÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤À¡£
¿®Ä¹¤Î¥ä¥Ð¤µ¤¬Ç¡¼Â¤Ë³À´Ö¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè5²ó¡Ê2·î1ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¸æÁ°»î¹ç¤À¡£·»¡¦Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¡¢Äï¡¦¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤¬¹Í¤¨¤¿ºîÀï¤Ï¡¢¼å¤¤Áê¼ê¤ÈÀï¤¦¤è¤¦¤Ë»ÅÁÈ¤à¤³¤È¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò·è¤á¤ëÃ´Åö¼Ô¤ò¤¦¤Þ¤¯¸À¤¤¤¯¤ë¤á¡¢Æ£µÈÏº¤Ï½çÄ´¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬·è¾¡¤Ç¡¢¶¯Å¨¡¦Á°ÅÄÍø²È¡ÊÂçÅì½Ù²ð¡Ë¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Æ£µÈÏº¤Ï¡¢ÁÇ¼ê¤ÇÆ¨¤²²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÍø²È¤òÄ©È¯¡£¡ÖÁÇ¼ê¤ÎÁê¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤«¡£¼«Ê¬¤Ê¤é¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Í¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Íø²È¤ËÌÚÁä¤ò¼Î¤Æ¤µ¤»¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Æ£µÈÏº¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÚÅá¤ò½¦¤Ã¤ÆÁÇ¼ê¤ÎÍø²È¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¿®Ä¹¤Î·Ð±Ä¡¦¿ÍºàÀïÎ¬¤Ø¤Î¡ÈÈãÈ½¡É
ÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éSNS¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤«¤µ¤Þ¡×¡Ö±ø¤¤¡×¡Ö¥«¥¹¡×¡ÖÈÜ¶±²á¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÊò¤ì¤¿´¶ÁÛ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÆ£µÈÏº¤ÎÈÜ¶±¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»î¹ç¤òÀß·×¤·¤¿¿®Ä¹¤Î¡Ö·Ð±Ä¼êË¡¡×¤À¡£
»ëÄ°¼Ô¤ÏÆ£µÈÏº¤ÎÈÜ¶±¤µ¤ËÅÜ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÈÜ¶±¤ÊÊýË¡¤ò¿®Ä¹¤¬µöÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤Û¤É¥ä¥Ð¤¤¡£
¸æÁ°»î¹ç¤Ï¡Ö»Îµ¤¹âÍÈ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¥ë¡¼¥ëÀß·×¤ÏÛ£Ëæ¤À¡£ÉÔÀµ¡¦ÈÜ¶±¡¦Ä©È¯¤Ï¤É¤³¤Þ¤Çµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¶³¦Àþ¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÉð»Î¤¿¤Á¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë´ÝÅê¤²¤µ¤ì¤¿¡£Æ£µÈÏº¤ÏÌÚÅá¤ò½¦¤Ã¤ÆÁÇ¼ê¤ÎÁê¼ê¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÈÜ¶±¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÜ¤êÊò¤ì¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¿®Ä¹¤Ï¥Î¡¼¥«¥¦¥ó¥È¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤ÎÈÜ¶±¤Ê¾¡¤ÁÊý¤òÌÛÇ§¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤à¤·¤íÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ç½ÎÏ¼çµÁ¤Ç¿Íºà¤ò¹ª¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿®Ä¹¤À¤¬¡¢¸åÀ¤¤Î¼±¼Ô¤«¤é¡Ö·Ð±Ä¡¦¿ÍºàÀïÎ¬¡×¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤Î¼ô³Ø¼Ô¡¦¾®À¥Êã°Ã¤¬Ãø¤·¤¿¡ØÊã°Ã¿®Ä¹µ¡Ù¡£¤³¤ÎËÜ¤ÏÂÀÅÄµí°ì¤Î¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÁÏºî¤ò¸ò¤¨¤Æ¿®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¼Ä¤ÎÀï¤¤¤Ë¤ª¤±¤ë»°ÃÊ·â¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎËÜ¤¬È¯¾Í¤ÎÁÏºî¤È¤µ¤ì¤ë¡£Êã°Ã¤Ï¿®Ä¹¤ò¡ÖÃÎÍ¦·óÈ÷¤ÎÌ¾¾¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉðÆ»¤Î¤ß¤òÀì¤é¤ËÍÑ¤¤¤ÆÊ¸¤òÁÂ¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¡¢²È¿Ã¤ËÂÐ¤·¤Æ¹óÇö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÆ»ÆÁ¤¬¸Ü¤ß¤é¤ì¤º¡¢ÉðÎÏ¤äºöÎ¬¤ËÍ¥¤ì¤¿¼Ô¤Ð¤«¤ê½ÅÍÑ¤µ¤ì¤¿¡×
¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Î¼ë»Ò³Ø¼Ô¡¦¿·°æÇòÀÐ¤Ï¡¢Ãø½ñ¡ØÆÉ»ËÍ¾ÏÀ¡Ù¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯Îõ¤Ë¿®Ä¹¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
ÇòÀÐ¤Ï¡Öº¾ÎÏ¡×¡Öº¾½Ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿®Ä¹¤ÎÀªÎÏ³ÈÂç¤ò»ÄÇ¦¤«¤ÄÈÜ¶±¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·ÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÈãÈ½¤Ï½¨µÈ¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡£
ÇòÀÐ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢½¨µÈ¤¬½îÌ±¤«¤éÅ·²¼¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅö»þ¤Î¿Í¡¹¤Ï¾Î»¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¡Ö»þ¤Î±¿¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤·¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£ÍðÀ¤¤ÇÆ»ÆÁ¤¬¸Ü¤ß¤é¤ì¤º¡¢ÉðÎÏ¤äºöÎ¬¤ËÍ¥¤ì¤¿¼Ô¤Ð¤«¤ê¤¬½ÅÍÑ¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
Êã°Ã¤âÇòÀÐ¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ê¤êÀïÍð¤¬±ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Î¼ô³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¼ô¶µÅª²ÁÃÍ´Ñ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¿®Ä¹¤â½¨µÈ¤â¡¢ÍðÀ¤¤Ê¤é¤Ð¤³¤½¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÄã¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¡×¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿®Ä¹¤ÎÀªÎÏ³ÈÂç¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö´ûÀ®¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂÇÇË¡×¡½¡½¤È¸À¤¨¤ÐÊ¹¤³¤¨¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ¸¡¹¤·¤¤¡£º®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¡¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ë¡¼¥ë¤¬Û£Ëæ¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢Â¿¾¯¤ÎÌµÃã¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¡£¤½¤ì¤¬¿®Ä¹¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¸½ÂåÉ÷¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥ê¡¼¥¬¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯Á°¤Ë»Ô¾ì¤ò¼è¤ì¡×¡Ö¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¡©¡¡°ãË¡¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¥»¡¼¥Õ¤À¤í¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤â¡¢Ë¡Åª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥·¥§¥¢¤ò¼è¤Ã¤¿»öÎã¤Ï¤¢¤ë¡£ÅÅÃì¤Ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¡¢ÍÀþÊüÁ÷¤Î»Ô¾ì¤ò¾¸°®¤·¤¿Îã¡£¶õ¤Éô²°¤òÂß¤·½Ð¤¹¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¡¢Ì±Çñ»Ô¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤¿Îã¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÆÈÀêÅª¤Ê»Ô¾ì¤Î³«Êü¤òÁÊ¤¨¤Æ¡¢´ûÆÀ¸¢±×¤òÂÇÇË¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶¥Áè´Ä¶¤¬·ãÊÑ¤·¤¿Îã¡£
¤É¤ì¤â¡¢¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë»Ô¾ì¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£
¿®Ä¹¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¡£Àï¹ñ¤ÎÀ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È²×Îõ¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢µó¤²¤¿Îã¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»ö¶È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¡¢¸½ºß¤Ï¼Ò²ñ¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤â¸·Ì©¤Ê´ë¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÀÎ¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤¤ÏÃ¤Ë¤Ç¤¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò°ú¤¤º¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡ª¡×¡Ö´ûÆÀ¸¢±×¤ò¤Ö¤ÃÄÙ¤¹¡ª¡×¡½¡½¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤ÃÁö¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÉ¬¤º¥³¥±¤ë¡£
¢£¿®Ä¹¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡È¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î·Ð±Ä¼Ô¡É
ÇòÀÐ¤¬¿®Ä¹¤òÉ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÅÀ¤À¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¤À¡ª¡¡À®²Ì¤¬½Ð¤¿¤éÊó½·¡¢½Ð¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤Ï¥¯¥Ó¡ª¡×¤³¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢È¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¥³¥±¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¤¦¡£½¨µÈ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤Î¿¬ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÇòÀÐ¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ÍÑ¡©¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡£ÊÀ¼Ò¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤Èº¤¤ë¿Í¤¬½Ð¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Â¿¾¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¡Ø¥°¥ì¡¼¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ø°ãË¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
ÈãÈ½¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡Ö´ûÆÀ¸¢±×¤ÎÄñ¹³¤À¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Ð±Ä¼Ô¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢É½¸þ¤¤Ï¡Ö´ûÆÀ¸¢±×¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¢¤Ç¤ÏÂç´ë¶È¤äÀ¯¼£²È¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¼Ò²ñÅª±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£µ¬À©Åö¶É¤Ë¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁË³²¤¹¤ë¤Ê¡×¤È°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¶È³¦ÃÄÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¿·µ¬»²Æþ¤òË¸¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÏÀµ¤·¤¤¡×¤È¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢Àµ³Î¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ö¤³¤ì¤Ï°ïÃ¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¢£ÌÀÃÒ¸÷½¨¤Ï¡È¹çÍýÀ¡É¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤«
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤Ï°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤ëÃç´Ö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸Å»²¤Ç¤â¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¶¸¿®Åª¤È¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤È¤â¡¢»×ÁÛ¤¬»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¼Ô¤Ð¤«¤ê¤¬½¸¤Þ¤ê½ã²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿®Ä¹¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤¬¼«¶È¼«ÆÀ¤ÊÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¸½Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÌÀÃÒ¸÷½¨¤Ï¡¢¿®Ä¹¤Î²¼¤ÇºÇ¤âÍ¥½¨¤Ê´´Éô¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Ç½ÎÏ¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡ÖNo.2¡×¤È¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹´ë¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤À¡£
¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¼¡Âè¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤³¤Î¤ä¤êÊý¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×
Èæ±Ã»³¾Æ¤Æ¤¤Á¡£°ì¸þ°ìÙä¤Î³§»¦¤·¡£¼¡¡¹¤È·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎµÔ»¦¡£¸÷½¨¤Ï¶µÍÜ¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÑÍý´Ñ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿®Ä¹¤Î¡Ö¹çÍýÀ¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨»Ï¤á¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Û¤ò¾§¤¨¤ë¸Å»²¤ÏÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿®Ä¹¤ÎÊý¿Ë¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¼Ô¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¢£¸÷½¨¤Ï¡È¥ï¥ó¥Þ¥ó¼ÒÄ¹¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë´´Éô¡É
¸÷½¨¤¬²¿¤«¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤¦ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¸÷½¨¡¢¤ªÁ°¤Ï´Å¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬ÍðÀ¤¤À¤í¤¦¡£åºÎï»ö¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤«¡×
¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë²¶¤¿¤Á¤¬Àµ¤·¤¤¤ó¤À¤è¡£Ê¸¶ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é½Ð¤Æ¤¤¤±¡×
¤³¤ì¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¼ÒÄ¹¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë´´Éô¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖÇä¾åÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤·¤í¡£¤Ç¤âÍ½»»¤Ïºï¤ë¡£¿Í¤âÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ï¼é¤ì¡£¤É¤¦¤ä¤ë¤«¤Ï¸½¾ì¤Ç¹Í¤¨¤í¡×
¸÷½¨¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¿®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤â¡Öº¾ÎÏ¡×¤ÎÊÒËÀ¤òÃ´¤¬¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡£
¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤³¤Î²ñ¼Ò¡¢´°Á´¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤À¤í¡£
¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢¾õ¶·¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¡£
½¨µÈ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦´°Á´¤Ë¿®Ä¹¥¤¥º¥à¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¼ÒÄ¹¡¢¤³¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¡¢¼¡¡¹¤È¡Ö¹çÍýÅª¤Ê»Üºö¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢¸÷½¨¤«¤é¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ë¥¢¥¦¥È¤À¡£¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¸å¤ÇÀäÂÐ¤Ë¹ðÈ¯¤µ¤ì¤ë¤À¤í¡ª¡¡¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê°Æ·ï¤ò¡¢½¨µÈ¤ÏÊ¿µ¤¤Ç½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¥Þ¥º¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸÷½¨¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¡¢½¨µÈ¤Ï¤³¤¦ÊÖ¤¹¡£
¡Ö¸÷½¨¤µ¤ó¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¡£¼ÒÄ¹¤¬Ç§¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¡Ö·ë²Ì½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¿¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤â¤¦¡¢ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£Îò»Ë¤Ç¤Ï¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡É¤À¤¬¡¢¸½Âå¤Ê¤é¡ÈÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô¡É
¤µ¤é¤Ë°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¿®Ä¹¤Ï½¨µÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸÷½¨¤¬¿µ½Å¤Ë¿Ê¸À¤·¤Æ¤â¡Ö¤ªÁ°¤Ï²²ÉÂ¤À¡×¤È°ì½³¤µ¤ì¡¢½¨µÈ¤ÎÌµÃã¤ÊÄó°Æ¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬½¨µÈ¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¡£
ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤ÎÎÏ´Ø·¸¤âµÕÅ¾¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸÷½¨¤ÎÊý¤¬¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤ä½¨µÈ¤ÎÊý¤¬¿®Ä¹¤Ë¶á¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡£¤¤¤ä¡¢ÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤Þ¤À¤¤¤¤¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¶¦ÈÈ¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÁ´ÀÕÇ¤¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¿®Ä¹¤¬Ë½Áö¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢Ã¯¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤µ¤ì¤ë¡©¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¸Å»²¤Î´´Éô¡×¤À¡£½¨µÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¿·»²¼Ô¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯Æ¨¤²¤ë¤À¤í¤¦¡£¤â¤¦¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
Îò»Ë¤Ï¸÷½¨¤ò¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡×¤È¤·¤ÆµÏ¿¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸½Âå¤Î´ë¶ÈÉÔ¾Í»ö¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¡ÖÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡Ä¡Ä¤â¤·¿®Ä¹¤¬¸½Âå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤òÆÍ¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇµÞÀ®Ä¹¤·¡¢°ì»þ¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ö³×¿·Åªµ¯¶È²È¡×¤È¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢µ¬À©¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÆâÉô¹ðÈ¯¤¬Áê¼¡¤®¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½Ð»ñË¡°ãÈ¿¤«¶â¾¦Ë¡°ãÈ¿¤Ç¼Â·ºÈ½·è¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¸«¤¨¤ë¡£
½Ð¹ö¸å¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ëè²ó¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥ï¥·¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤«¤ó¤Æ¡£¥Þ¥¸¤À¤Ç¡×
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë