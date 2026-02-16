営業電話に「喧嘩を売る」モンスター部長にドン引き　「全く尊敬できません」と女性部下

職場のリーダーには、現場をまとめ上げる人間性が求められる。しかし、中には役職を勘違いしている人物もいるようだ。

投稿を寄せた40代女性（事務・管理）が働く介護事業所では、最近中途採用で入ってきた部長が、職場の士気を著しく下げているという。

「従業員のことを『使える』『使えない』と道具のように表現したり、一日中舌打ちをしています」

入社早々、部下をあからさまに品定めするような態度は、誰の目から見てもいただけない。しかも、こうした態度は部下に対してだけではないようだ。（文：天音琴葉）

「人として改めて欲しい言動ばかり」

女性は、驚きを隠せない様子でこう続ける。

「営業の電話に喧嘩を売ったり、人として改めて欲しい言動ばかりで全く尊敬できません」

役職者が外部からの電話に対して感情的に対立するなど、もってのほかだろう。人としての在り方を疑わざるを得ない人物の下で働く苦痛は、想像に難くない。

「白を黒と言わせる」メールに書いた事実をも捏造する上司

次の投稿者も、卑劣な上司による支配に憤りを感じているようだ。50代男性（管理部門／年収1500万円）は、上司を尊敬できないと思った瞬間を次のように挙げる。

「事実と完全に違うことを、周りの同調を使って真実とするとき。例えばメールに書いていたことを口頭で否定し、まったく違うことに置き換える。口頭で言ったことを正しいと周りに賛同を求め同調させる。白を黒と権力を使って言わせている」

証拠が残るメールの内容すら、周りを巻き込んでなかったことにしてしまう。上司に逆らえず、白を黒と言わなければならないない職場に、未来はあるのだろうか。

※キャリコネニュースでは「『この上司は尊敬できない』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/557F4P58