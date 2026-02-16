＃ババババンビ岸みゆ、美バスト輝く「週プレ」登場
【モデルプレス＝2026/02/16】アイドルグループ・＃ババババンビの岸みゆが、2月16日発売の「週刊プレイボーイ」8号（集英社）に登場。美しいバストを披露している。
【写真】岸みゆ、ニットランジェリーから美ボディ披露
#ババババンビで赤色担当の岸。3月28日に東京・恵比寿The Garden Hallで開催予定のワンマンライブ「#ババババンビ ーFINAL 馬鹿騒ぎー」をもってグループが解散される。6月12日〜 21日公演の舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ〜因縁！鼻毛！決戦！』に出演予定だ。
今回は、ランジェリーからのぞく美しいバストを披露。大人の色香を漂わせている。
今号の表紙は女優の菊地姫奈。そのほか、鹿目凛、林ゆめ、可児愛梨、西本ヒカル、霧島聖子らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆岸みゆ、ランジェリー姿披露
◆表紙は菊地姫奈
