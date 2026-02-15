ユーチューバー・ヒカル（34）が15日に公式YouTubeチャンネルを更新。自身のチャンネルにたびたびゲスト出演し、人気を博していた「遊楽舎」の店長への思いを語る場面があった。

店長は14日、突然2月末をもって店舗を閉店すると発表。経済的には立ち直っていたというが、誹謗（ひぼう）中傷コメントが多く寄せられているといい、また同業者による批判動画が原因で「攻撃が、やはり止まらず、これは事業を継続することは不可能と判断し、本日、閉店を決めました」と説明していた。

そして15日ヒカルは姫路にある同店を訪れ、店長と話し合ったと報告。「僕のチャンネルに火が付いた一番の理由はたぶん店長で。このチャンネルで一番活躍した人と言っても過言ではなくて。ずっと言い合ってきて、親子関係みたいな感じで。そんな店長がこんなに落ち込んでるのは初めてで…凄い心にくるものがありましたね」と複雑な表情をみせた。

「そんな中で自分に何ができるのか、店長が何をしたいのかをすり合わせて。こっちの無理強いじゃなくて、いつかみんなが喜ぶ報告ができたらいいなと思っています」といい、コメント欄では「店長、俺らからの元気玉を受け取ってくれ あんたが居なくなったら誰が俺と口喧嘩で罵り合って張り合えるんだ あなたを求める声はこんなにも多い それを今日のコメント欄で教えてあげますよ」とファンからのメッセージを募集。動画投稿からわずか1時間で、約3000件の応援コメントが寄せられている。