「豊臣兄弟！」（NHK）で信長（小栗旬）の辛い過去として描かれる弟・信勝の殺害。系図研究者の菊地浩之さんは「信長の父・信秀は清須三奉行の一家に過ぎなかった。しかし、信長は織田家の肉親、親戚を非情に処断し尾張を平定した」という――。

■いくつかある織田家の違いは？

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第1話は、織田信長（小栗旬）が岩倉城の織田信賢(のぶかた)を攻めに行くところで終わった。信賢は織田姓を名乗っているから一族なのだが、なぜ信長は一族同士の死闘を繰り広げなければならなかったのだろうか。

室町時代、尾張国（愛知県西部）を治める守護は斯波(しば)家。織田家はその筆頭家老である守護代だったが、応仁・文明の乱で二家に分かれ、上四郡（尾張北部）を岩倉織田家（伊勢守家ともいう）、下二郡（尾張南部）を清須織田家（大和守家）が所管していた。信長の家は、その清須織田家の分家で、三奉行のうちの一つだった。

信長は本家筋の清須織田家を倒し、岩倉織田家を滅ぼして、実弟・織田信勝（一般には信行、「豊臣兄弟！」では中沢元紀が演じる）を殺害して尾張を統一した。

以下、順を追って説明していこう。

■織田家の先祖は越前の神官

織田家の先祖は越前（福井県）の織田剣(おたつるぎ)神社の神官だったが、越前と尾張の守護を兼務していた斯波家に仕え、伊勢入道織田常松(じょうしょう)が尾張守護代に任じられた。ただし、常松は斯波家の重臣として在京することが多く、実際に尾張を治めていたのは、又代（又守護代）の出雲入道織田常竹(じょうちく)だった。常竹は中島郡下津（愛知県稲沢市下津町）に守護所を構えていたという。

常竹は、その名から常松の近親と思われるが、どのような関係にあるのかは不明である（ちなみに、子孫の織田信雄の法名は常真(じょうしん)である）。幾人かの研究者によって、古文書にあらわれる実在の人物を、巷間伝わる系図と比較・比定し、織田家の系図復元が試みられている。ここでは『尾張群書系図部集』に掲載されている系図を掲げておく。

■伊勢守と大和守の2派に分かれた

やがて斯波家では斯波義敏・斯波義廉(よしかど)の家督争いが勃発し、応仁・文明の乱の端緒の一つとなった。織田家も守護代・織田伊勢守敏広と一族の織田大和守敏定に分かれ、それぞれ義廉と義敏についた。

文明8（1476）年11月に敏定が下津の守護所を焼き、下津を在所としていた敏広は丹羽郡岩倉（愛知県岩倉市下本町。下津城の東北東）まで逃げ落ちた。文明10（1478）年8月、敏定が尾張守護代に任じられ、守護所を清須村（愛知県清須市清須）に移した。清須織田家のはじまりである。

翌文明11年1月に敏広と敏定の和議が成って、下二郡が敏定に割譲された。

以来、敏定の子孫・清須織田家（織田大和守家ともいう）が下二郡を支配して守護代を務め、敏広の子孫・岩倉織田家（織田伊勢守家ともいう）が上四郡を支配することとなった。

■大和守清須織田家は3つあった

清須織田家は当主が相次いで死去したこともあり、三つの分家を三奉行として取り立て政務の安定を図った。具体的には以下の三家である。

織田因幡守家

織田藤左衛門家、または小田井(おたい)織田家ともいう。

織田弾正忠(だんじょうのちゅう)家、または勝幡(しょばた)織田家ともいう。信長の家系。

『寛政重修諸家譜』では信長の曾祖父を織田大和守敏定としているが、それは清須織田家を興した英雄だから、その子孫を僭称しているのであって、実際の曾祖父は三奉行の一人・織田弾正忠良信(すけのぶ)だといわれている。

そして、良信の子・織田弾正忠信貞(のぶさだ)が勝幡に城を築き、勝幡織田家と呼ばれるようになる。勝幡は木曽川流域の商業都市・津島（愛知県津島市）の北東に位置しており、津島の支配により勝幡織田家は経済力を蓄え、信貞の子・信秀の時代に飛躍の時を迎える。

■信長の父は清須が後ろ盾だった

信長の父・織田弾正忠信秀は、信貞の子として生まれた。信長が織田一族の両守護代家（清須織田家、岩倉織田家）を倒して尾張を統一したため、父・信秀もまた尾張統一を志し、その障碍(しょうがい)となる両守護代家と対立していたと従来は考えられていた。しかし、近年の研究では、信秀が清須織田家と協調関係にあり、むしろ、清須織田家の支援を受け勢力を拡大してきたと指摘されている。

たとえば、信秀は天文9（1540）年に3000の兵を率いて、三河松平家の支城・安城(あんじょう)城を攻め落とし、庶長子・織田三郎五郎信広(のぶひろ)を守将に据えた。仮に尾張国内で織田一族との死闘を繰り広げていたなら、三河に出兵して、庶長子を城将として置いたりしないだろう。後述するように、信秀は美濃攻めで後方支援を担当している。清須織田家の中では三河方面を担当し、美濃方面は別の部将が割り当てられていたと考えた方が合理的だ。

信秀は那古野(なごや)城（名古屋市北区）を調略で落として勝幡から移り、さらに天文15（1546）年頃、嫡男の信長を那古野城に残して、熱田神宮近くの古渡(ふるわたり)城（名古屋市中区古渡町）に本拠を移した。

■信秀は主家に裏切られ、道三と同盟

天文17（1548）年11月、斎藤道三が織田家の守る美濃大垣城（岐阜県大垣市）を攻略したため、信秀は後方支援のために美濃に攻め入っている。ところが、留守となった古渡城下を、こともあろうに主家・清須織田家が放火し、信秀は帰陣を余儀なくされる。

その頃、清須織田家の家老たちは、信秀の擡頭(たいとう)を懸念していたらしい。そこで、道三は清須織田家と信秀の切り離しにかかったのだ。信秀は家老・平手(ひらて)政秀に命じて美濃齋藤家と同盟を結び、嫡男・信長と道三の娘（濃姫）との縁談を整えた。

翌天文18年頃、信秀は古渡城を破却して、末盛城（名古屋市千種区城山町）に本拠を移した。末盛城への移転は、一般に今川家対策とされている。しかし、清須織田家と対立しはじめた時期を考えると、むしろ信秀は清須織田家を警戒して古渡から末盛へと移転したと考えるべきであろう。

当時の清須から東へ向かう街道は二本あり、一つは古渡から熱田を経由して鳴海に続く道。そして、もう一つは那古野から末盛を経て岩崎へと抜ける道である。清須から古渡までは一本道だが、末盛であれば、間に那古野城があり、城主・信長が清須織田家からの進軍を食い止めることができる。

■信秀は信長・信勝兄弟を残し死去

このことは、講和した後も信秀は清須織田家を信頼しきっておらず、両者の間に緊張関係が横たわっていたことを示唆する。そして、それは清須織田家にとっても同様であろう。ところが、信秀はそれを解決することなく、天文21（1552）年3月に死去してしまう。末盛城（とそれに附属する家臣たち）は信長の弟・織田信勝が継承した。

■信長は叔父と結んで清須を奪う

守護代・清須織田家の当主は織田彦五郎であるが、実権は坂井大膳ら宿老が握っていた。信長は叔父の織田信光と謀略を巡らして、坂井大膳を追放。信光は守護代・織田彦五郎に切腹を迫り、清須織田家は滅んだ。

一方、岩倉織田家は斎藤義龍と組んで、しばしば信長に対して敵対行動を見せた。

そこで、信長は岩倉城（岩倉市下本町）攻略のため、岩倉城の背後、北西ほぼ4kmの浮野（一宮市千秋町浮野）に布陣。攻城戦の末、岩倉城を陥落させた（陥落時期には諸説あり）。

■実の弟・信勝を殺し、得た地位

信長に敵対する織田一族は、岩倉織田家を除けば、弟・信勝だけになった。すると、信勝附の家老・柴田勝家（山口馬木也）が、信勝が信長に対して謀叛を目論んでいると讒訴(ざんそ)した。どうやら信勝が男色の相手にして肩入れして、柴田を軽んじたことで、家中に内紛が起こったらしい。これを聞いた信長は、永禄元（1558）年11月、仮病を使って信勝を清須城に招き入れ、殺害した（切腹させたともいう）。

かくして、信長は清須織田家を統一し、反乱分子になりそうな弟・信勝の存在を抱えながら、岩倉織田家を倒した。そして、信勝を暗殺することによって、尾張の武士を傘下に収めた。ただしその後、従兄弟の犬山城主・織田信清が美濃斎藤家に調略され離反。この犬山城攻略の過程が「豊臣兄弟！」の大沢次郎左衛門調略として描かれたのだ。

ちなみに、岩倉織田家の旧臣で、信長家臣団で出世した人物はいない。信長の人材登用は人物本位の実力主義と言われているが、尾張の半分を治めていた岩倉織田家中に、優れた人物が一人もいないというのは考えられないので、信長の人材登用観は見直すべきだろう。岩倉織田家の旧臣で著名な人物としては山内一豊・前野長康（渋谷謙人）がおり、蜂須賀小六（高橋努）も岩倉旧臣だったらしい。

