松井珠理奈、新婚生活は「幸せです」家事分担・日々の会話内容は？「熱く語っております」【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】元SKE48の松井珠理奈が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】新婚の元SKE、幸せオーラ満載ピンクドレス姿
ピンクの花柄のドレスに身を包み、華麗に登場した愛知県出身の松井は、今回14年ぶりの「TGC」出演。「（愛知開催の）そのニュースを見た時に見に行こうと思ってたらお声がけいただいたので、とっても幸せな気持ちで歩かせていただきました」と喜びを見せた。また、夫で名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規との新婚生活を聞かれ「幸せです」「とっても楽しくて」と照れながらも「日々、東海地方を盛り上げていきたいねと熱く語っております」と明かした。
続けて、食事について「一緒に台湾ラーメンを食べたりもします」、家事分担について「ご飯は私が作るんですけど」と司会からの怒涛の質問に答えながらも「ずっとこの話（笑）？」とブレーキをかけ、新婚生活についてたっぷりと語った。松井は、1月7日に辻本と結婚会見を行った。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆松井珠理奈、新婚生活は「幸せです」
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
