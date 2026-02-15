柏vs東京V スタメン発表
[2.15 J1百年構想リーグ EAST第2節](三協F柏)
※14:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 29 永井堅梧
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 15 小見洋太
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
MF 32 山之内佑成
MF 39 中川敦瑛
FW 9 細谷真大
控え
GK 46 松本健太
DF 13 犬飼智也
DF 22 野田裕喜
DF 26 杉岡大暉
DF 88 馬場晴也
MF 14 大久保智明
MF 23 長南開史
MF 37 角田惠風
MF 87 山内日向汰
監督
リカルド・ロドリゲス
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 4 林尚輝
DF 15 鈴木海音
DF 23 深澤大輝
MF 7 松橋優安
MF 8 齋藤功佑
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 22 内田陽介
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 36 松田陸
DF 55 吉田泰授
MF 14 福田湧矢
MF 17 稲見哲行
MF 28 山本丈偉
FW 11 山見大登
FW 27 白井亮丞
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
