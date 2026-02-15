ドラマ「俺たちバッドバーバーズ」（テレビ東京系）で主演を務める中島歩。国木田独歩の玄孫にあたるといい、名前の「歩」は国木田独歩に因むとのこと。「中島」は名字ランキング28位というメジャーな名字である。



この名字、「中嶋」や「中嶌」と書く人もいるが、ルーツは同じ。「嶋」や「嶌」を「島」の旧字体であると思っている人も多いが、実は新旧という関係ではなく、異体字と言って「島」の違う書き方の一つである。



江戸時代以前は、現在のように学校で教科書を使って正しい漢字の書き方を習うという機会はなかったため、同じ漢字でもいろいろな書き方が通用していた。従って、戸籍上でもいくつか違う書き方があるというのは珍しくない。



さらに「中」の代わりに「仲」という漢字を使うこともあるが、これも漢字の使い方の違いで名字のルーツは同じである（「中」と「仲」は別の漢字）。



さて、「中島」は地名や地形に由来する名字である。



島が複数あれば、その真ん中にある島を「中島」という。この「島」というのは海に浮かんでいる島だけではなく、平地の中にある小高い所も指した。



そのため、各地に「中島」という地名があり、それらをルーツとする多くの「中島」がある。



歴史的に見ても各地に中島氏がある。



最も有名なのは尾張国北部の中島郡（愛知県、現在は消滅）をルーツとする中島氏で、古代から中島郡に勢力を持っていた。この中島郡、正式には「なかしま」と濁らなかったため、愛知県内でも尾張地域では「なかしま」、三河地域では「なかじま」と読む人が多い。



全国的には「なかじま」と濁ることが多いが、九州から山口県にかけての地域では「なかしま」と濁らない人も多い。



こうした濁る濁らないの違いも方言的なもので、名字のルーツに違いはない。



この他にも、土佐国長岡郡江村郷中島（現在の高知県南国市岡豊町）をルーツとする長宗我部氏一族の中島氏や、江戸時代の仙台藩重臣の中島氏など各地に中島氏がいた。



全国的には関東から東海にかけてと、九州北部に多く、とくに佐賀県では第5位の名字となっており、佐賀県吉野ヶ里町では最多名字である。



◆森岡 浩 姓氏研究家。1961年高知県生まれ。早稲田大学政経学部卒。学生時代から独学で名字を研究、文献だけにとらわれず、地名学、民俗学などを幅広く取り入れながら研究を続ける。2017年から5年間NHK「日本人のおなまえっ！」のコメンテーターを務めた。著書は「47都道府県名字百科」「全国名字大事典」「日本名門名家大事典」など多数。