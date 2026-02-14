ENHYPEN、2026年の新たなツアーを“予告” NI-KI「もっとたくさんのENGENEと」
【モデルプレス＝2026/02/14】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）が2月14日、都内で開催された「ENHYPEN 7th Mini Album『THE SIN : VANISH』‘VAMPIRE IS COMING in TOKYO’」に出席。メンバーのNI-KI（ニキ）が、2026年のツアーを予告させるコメントで会場を盛り上げた。
【写真】「えぐい可愛い」HYBE先輩後輩の貴重な2ショット
本イベントは、ENHYPENの7th Mini Album『THE SIN : VANISH』発売を記念して開催。第1部と第2部合計で、抽選で選ばれた約1000人のENGENE（＝ファン）が集まった。
収録曲「Big Girls Don’t Cry」の歌詞が不安そうな相手を慰める様子が描かれていることから、バレンタインデーに悲しんでいる人を慰めるパフォーマンスをJAY（ジェイ）とSUNGHOON（ソンフン）が披露することに。JAYは曲に合わせて犬を撫でるようなポーズで会場を沸かせ、SUNGHOONはリズムに乗って体を揺らしながらよしよしと撫でる仕草を見せて会場を盛り上げた。
終わりには、JAYが「何か月ぶりに日本に来た」とした上で、「可愛いENGENEの皆さんと一緒に、こうやって楽しい時間を過ごすことができて、僕の日本語も少し悪くなってると思うけど（笑）、また勉強することができて、すごく良い1日になったと思います」、SUNOO（ソヌ）が「ENGENEの皆さんに会えてとても嬉しいですし、幸せな時間を過ごせたと思います。これからももっとたくさん日本に来て、ENGENEの皆さんにたくさんたくさんお会いしたい」、JUNGWON（ジョンウォン）が「ENGENEの皆さんが笑顔を送ってくださって、本当に僕も幸せでした。これからも皆さんに頻繁に会いたいと思います」と挨拶。
そして、SUNGHOONは「今日はサプライズで（会場の）後ろから登場したんですが、ENGENEの皆さんが喜んでくださって、僕も本当に楽しむことができました。ENGENEの皆さんのリアクションがとても可愛い」、JAKE （ジェイク）は「これからも日本にいらっしゃるENGENEの皆さんにもっと頻繁に会うために努力していきたい」、HEESEUNG（ヒスン）は「日本にいるENGENEの皆さんに、思っていたよりはそんなに頻繁に会いに来ることができなかったんですけれど、これからはもっと皆さんに会う機会を増やしていきたい」と伝えた。
最後にNI-KIは「今年はまた新たなツアーで会いにいけるように準備中」と予告。「前よりかはたぶん、もうちょっと広い範囲で…。ここまでにしておきます」と匂わせると、「もっとたくさんのENGENEと会えると思うので、待ってていただけると幸いです。楽しみにしていてください」と期待させていた。（modelpress編集部）
◆JAY＆SUNGHOON、バレンタインデーに特別パフォーマンス
◆NI-KI、新たなツアー予告
