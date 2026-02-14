2月16日（月）より、全国の倉式珈琲店にて期間限定の「苺フェア」がスタートする。

目玉はなんといっても、ハーゲンダッツ バニラアイスクリームと国産いちごを贅沢に使用した2品！ 販売に先駆けて開催された試食会に参加し、実際に食べてきたのでレポートをお届けする。

倉式珈琲店の苺フェアとは

サイフォンで1杯ずつ丁寧に抽出する珈琲が人気の倉式珈琲店が、春の訪れに合わせて展開する期間限定フェア。甘酸っぱい苺を使用したスイーツ・ドリンク全6種類がラインナップされるが、なかでも注目は「苺パフェ with ハーゲンダッツ」（1,200円）と「苺のホットケーキ with ハーゲンダッツ」（1,000円）の2品だ。

どちらもハーゲンダッツ バニラアイスクリームを使用しており、「倉式珈琲店 meets ハーゲンダッツ」と銘打たれている。

「苺パフェ with ハーゲンダッツ」──1杯で何度もおいしい、まさにご褒美パフェ

まず実食したのは「苺パフェ with ハーゲンダッツ」。グラスの上にはみずみずしい国産いちごがたっぷりとトッピングされ、その中央にハーゲンダッツ バニラアイスクリームが鎮座する、見た目にも華やかな一品だ。

口に入れると、まずハーゲンダッツのバニラの濃厚さがふわっと広がり、そのすぐあとにいちご特有の甘みと酸味が追いかけてくる。この相性がまさに抜群。一口ごとに「これぞご褒美だ……」と実感させてくれる。

そして、このパフェの真骨頂は最後まで飽きさせない構成にある。食べ進めていくと、サクサクのコーンフレーク、なめらかなアイス、フレッシュないちごと、層ごとに味わい・香り・食感が変わっていく。

さらに最下段にはストロベリーヨーグルトが待ち構えており、これが甘くない爽やかな酸味で全体をさっぱりと締めてくれるのだ。そのすぐ上にあるスポンジと一緒にすくって食べると、また違ったおいしさが生まれる。

1杯でいくつもの顔を見せてくれるパフェ。食べ終わる頃には大満足だった。

「苺のホットケーキ with ハーゲンダッツ」──主役のアイスといちごを引き立たせるホットケーキ

続いて実食した「苺のホットケーキ with ハーゲンダッツ」。ホットケーキの上にストロベリーソースがたっぷりとかけられ、フレッシュないちご、ホイップクリーム、そしてハーゲンダッツ バニラアイスクリームが添えられている。

食べてみて驚いたのは、ホットケーキ自体がとても優しい味で、主張しすぎないこと。はちみつなどのトッピングなく、純粋にバニラ味のハーゲンダッツといちご、ストロベリーソースを主役として引き立たせている。この”引き算”の設計が功を奏しており、バニラアイスの濃厚さといちごの甘酸っぱさが口の中でダイレクトに広がる。相性は文句なしだ。

さらに、食べ進めるうちにアイスが少しずつ溶けてホットケーキに染み渡っていくのだが、この”アイス染みホットケーキ”がまた絶品。温かいホットケーキと冷たいアイスの温度差が生む味わいの変化も楽しく、食べる手が止まらなかった。

コーヒーとのペアリングも試してみた

倉式珈琲店といえばサイフォンで淹れる本格珈琲。せっかくなので、それぞれのスイーツに合うコーヒーとのペアリングも試してみた。

「苺パフェ with ハーゲンダッツ」に合わせたいのは、お店の看板メニューでもある「倉式ブレンド」。ブラジルをベースにコロンビアなど4種類の豆を配合し、じっくりと焙煎された深煎りのブレンドだ。酸味が少なく、苦みとコクがしっかりしているので、甘いパフェを食べたあとに飲む一杯として最高の組み合わせ。パフェの甘さをスッとリセットしてくれる。

一方、「苺のホットケーキ with ハーゲンダッツ」には「エチオピア イルガチェフェ G1」を推したい。エチオピアのなかでも特に標高が高く、高品質なコーヒー産地として名高いイルガチェフエリアで収穫された豆を使用しており、独特の甘みと酸味が特徴。バニラアイスやいちごの美味しさを、また別のベクトルから際立たせてくれるイメージだ。スイーツとコーヒー、両方の味わいが引き立て合う感覚がなんとも贅沢だった。

苺フェアはほかにも気になるメニューが盛りだくさん

今回の苺フェアでは、ハーゲンダッツコラボの2品以外にも春らしいメニューが展開される。数量限定の「苺ケーキサンド」（950円[税込]）、「苺のメープルシフォンケーキ」（900円[税込]）、和テイストの「苺大福ミルフィーユ仕立て」（800円[税込]）、見た目も華やかな「苺ソーダ」（800円[税込]）と、全6種類のラインナップだ。

販売は2月16日（月）から、全国の倉式珈琲店にて。なくなり次第終了とのことなので、気になる方はお早めに。春のカフェタイムに、ハーゲンダッツと国産いちごの”ご褒美スイーツ”を楽しんでみてはいかがだろうか。

倉式珈琲店 苺フェア

販売開始：2026年2月16日（月）〜（なくなり次第終了）

対象店舗：全国の倉式珈琲店

公式サイト：https://www.saint-marc-hd.com/kurashiki/

※記事内の価格はすべて税込み。一部店舗では価格が異なる場合あり。

(執筆者: sasuke_in)