2025年に劇場公開された『罪人たち』（つみびとたち）の凱旋上映が、全国７劇場にて２月13日（金）よりスタートした。

本作は、『ブラックパンサー』のライアン・クーグラー監督が手掛けるサバイバルホラー。マイケル・B・ジョーダンが主人公の双子を一人二役で演じている。先ごろ発表された第98回米アカデミー賞で、作品賞、監督賞、主演男優賞ほか史上最多となる16部門にノミネートされている。

1930年代。故郷の田舎町へと帰ってきた双子の兄弟スモークとスタックが、当時禁じられていた酒や音楽を振る舞うダンスホールをオープン。しかし、招かざる客が到来したことで、ひとときの自由を謳歌していた彼らは壮絶な地獄を味わうことになる。

『罪人たち』凱旋上映

期間：２月13日（金）〜

上映劇場一覧：

・北海道地区：TOHOシネマズ すすきの

・関東地区：TOHOシネマズ シャンテ、TOHOシネマズ六本木ヒルズ、kino cinema 横浜みなとみらい

・中部地区：ミッドランドスクエア シネマ

・近畿地区：TOHOシネマズなんば

・九州・沖縄地区：kino cinema 天神

配給：東和ピクチャーズ・東宝

(C) 2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.