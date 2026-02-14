2026年春放送予定のTVアニメ『MAO』、OPテーマアーティストがKis-My-Ft2に決定！宮田俊哉からのコメントも到着！
単行本全世界累計発行部数が2億冊を突破し、『うる星やつら』・『めぞん一刻』・『らんま1/2』・『犬夜叉』・『境界のRINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子。
最新作『MAO』は2019年より連載開始し、現在「週刊少年サンデー」（小学館）にて連載中。TVアニメは2026年春に放送が決定！アニメーション制作はサンライズが手掛ける。
この度、TVアニメ『MAO』のOPテーマアーティストがKis-My-Ft2に決定した。楽曲名は「HEARTLOUD」。さらに、メンバーの宮田俊哉からのコメントも到着した。
また、最新情報を発表する特番「今宵解かれる、報せの封印！TVアニメ『MAO』大発表ライブ配信」が3月2日（月）20:00〜YouTube にて配信決定！梶 裕貴（摩緒役）、川井田夏海（黄葉菜花役）、下野 紘（百火役）、豊永利行（華紋役）という豪華キャスト陣が出演、乙弥役キャストも出演する。
●楽曲情報
TVアニメ『MAO』OPテーマ
Kis-My-Ft2
「HEARTLOUD」
作詞：松原さらり 作曲・編曲：南⽥健吾
＜宮田俊哉 (Kis-My-Ft2)コメント＞
TVアニメ『MAO』のオープニングテーマを担当させて頂くことになりました。
高橋留美子先生の作品は子どもの頃からずっと好きで本当に光栄です。
数年前に『MAO』の漫画を一気読みして物語が面白い！！バトルシーンもカッコいい！と湧いていました！
アニメでどこまで美しく華やかに、そして不気味になるのか楽しみです。
Kis-My-Ft2の音楽が作品をより素敵に出来たらと思っています！
●配信情報
TVアニメ『MAO』の最新情報を発表する特番
「今宵解かれる、報せの封印！TVアニメ『MAO』大発表ライブ配信」
3月2日（月）20:00〜
YouTube「バンダイナムコフィルムワークスチャンネル（@bandainamcofilmworks）」にて配信決定！
梶 裕貴（摩緒役）、川井田夏海（黄葉菜花役）、下野 紘（百火役）、豊永利行（華紋役）ら豪華キャスト陣が出演！ 乙弥役キャストの出演も…！ ライブ配信をお楽しみに！
「今宵解かれる、報せの封印！TVアニメ『MAO』大発表ライブ配信」
2026年3月2日（月）20:00〜21:00予定
※期間限定アーカイブ配信予定
配信先
YouTube「バンダイナムコフィルムワークスチャンネル（@bandainamcofilmworks）」
出演者
梶 裕貴（摩緒役）
川井田夏海（黄葉菜花役）
？？？？（乙弥役）
下野 紘（百火役）
豊永利行（華紋役）
●作品情報
TVアニメ『MAO』
2026年春 NHK総合にて放送決定！
※放送は変更となる場合がございます。
＜あらすじ-INTRODUCTION-＞
大正時代を生きる青年、摩緒。“呪い”により900年生き続ける謎の陰陽師。
令和を生きる中学生の少女、黄葉菜花。幼い頃、家族と事故に巻き込まれ、自分だけが生き残った。
ある日、菜花が事故現場となった商店街の門をくぐると、
妖(あやかし)の蔓延(はびこ)る大正時代に迷い込んでしまう。
摩緒と出会った菜花は――
「おまえ、妖だろう。」
摩緒にそう告げられ、自身の異変に気付く菜花。
二人には、同じ“呪い”がかけられていた――!!
摩緒と菜花は、連鎖する“呪い”に立ち向かっていく！
高橋留美子の最新作『MAO』、待望のアニメ化！
没入型ダークファンタジー×時代(とき)を越えるタイムスリップミステリー、いよいよ開幕！
それは、時代を喰らう“呪い”
【原作】
高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
【STAFF】
監督：佐藤照雄
シリーズ構成：柿原優子
キャラクターデザイン・総作画監督：菱沼義仁
美術監督：加藤 浩、保木いずみ
色彩設計：大塚眞純
CGディレクター：藤江智洋
撮影監督：伏原あかね
編集：新居和弘
音響監督：菊田浩巳
音楽：兼松 衆
アニメーション制作：サンライズ
製作：「MAO」製作委員会
【CAST】
摩緒：梶 裕貴
黄葉菜花：川井田夏海
百火：下野 紘
華紋：豊永利行
原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
©高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
