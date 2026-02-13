¡Ú¥¯¥¤ー¥ó£Ã¡ÛÎ³Â·¤¤¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Â·¤¦¿Íµ¤·ø¤á¤Î¥ìー¥¹¡ª ²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¸«¤ë¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö
²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¡Ú¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö¡Û
ÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½Å¾Þ¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤ÇÄø¤è¤¤´Ö³Ö¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤«¤é¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ïºù²Ö¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤è¤ê¤âÎ³Â·¤¤¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
①¿Íµ¤¡Î£´¡¦£±¡¦£±¡¦£´¡Ï¡¢②¿Íµ¤¡Î£³¡¦£²¡¦£±¡¦£´¡Ï¡¢③¿Íµ¤¡Î£²¡¦£±¡¦£²¡¦£µ¡Ï¤È¤¤¤º¤ì¤â¾å¡¹¤ÎÀ®ÀÓ¤Ê¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¡¢①～③¿Íµ¤¤¬Â·¤Ã¤ÆÏ¢ÂÐ¤ò³°¤·¤¿¥±ー¥¹¤Ï³§Ìµ¡£
ËüÇÏ·ô¤Ï½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï1965±ß¡£ÇÈÍð¤ÎÌÜ¤ÏÇö¤¤¡£
²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Û
ºå¿À£Ê£ÆÁÈ¤Ï¡Î£²¡¦£²¡¦£³¡¦14¡Ï¡££³Ãå°ÊÆâ¤Ë£·Æ¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ÐÁöÇÏ21Æ¬Ãæ11Æ¬¤¬Ã±¾¡¥ª¥Ã¥º£µÇÜÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ê£¾¡Î¨33¡ó¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥§¥¢¥êー£ÓÁÈ¤Î¡Î£±¡¦£²¡¦£²¡¦17¡Ï¤âÆÃÉ®¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Î£³¡¦£²¡¦£±¡¦33¡Ï¤Î£±¾¡¥¯¥é¥¹ÁÈ¡¢¡Î£²¡¦£°¡¦£±¡¦18¡Ï¤ÎÌ¤¾¡ÍøÁÈ¡¢¡Î£±¡¦£³¡¦£±¡¦20¡Ï¤Î¿·ÇÏÁÈ¤«¤é¤âÉÑÈË¤Ë¹¥ÁöÇÏ¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢½Å¾ÞÁÈ¤ÈÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¯¥¤ー¥ó£Ã¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
