THE RAMPAGE¡ßRIIZE¡¢¥É¡¼¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î2¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¼Â¸½¡ªALPHA DRIVE ONE½é½Ð±é¤â
2024Ç¯4·î¤Î½é³«ºÅ°ÊÍè¡¢Îß·×11Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó presents The Performance¡Ù¡£
º£Ç¯2026Ç¯¤Ï¡¢4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤ÎÄÉ²Ã½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÀ¤¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥ó´ë²è¡É¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖMrs. GREEN APPLE¡ßNiziU¡×¡¢¡ÖZEROBASEONE¡ßTravis Japan¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Î¶³¦Àþ¤ò±Û¤¨¤ëÅÁÀâÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¤³¤Î´ë²è¡£
º£²ó¡¢RIIZE¤È¶¦¤Ë¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢THE RAMPAGE¤Ë·èÄê¡£
3¤Ä¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿16¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦THE RAMPAGE¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯Â¤é¤º¤Ç12Ëü¿ÍÆ°°÷¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò´°¿ë¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à2DaysÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢°ìµ¤¤Ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤ÈÅÐ¤ê¤Ä¤á¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯2·î¤«¤é¤Ï¡¢Á´¹ñ12ÅÔ»Ô23¸ø±é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
RIIZE¡ßTHE RAMPAGE¡£¥É¡¼¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¡¢¡ÖËÜÊª¡×Æ±»Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÇ®¤Ìë¡£À§Èó¤½¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ä¶Âç·¿¿·¿Í¡¢ALPHA DRIVE ONE¤Î½é½Ð±é¤¬·èÄê¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS ¶ PLANET¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Á´À¤³¦¤«¤éÌó2,600ËüÉ¼¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£º£Ç¯1·î¤Î´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä½éÆü¤Ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç´Ú¹ñÃÏ¾åÇÈ3¶É¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê²»³Ú»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ß¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎK-POP¥·¡¼¥ó¤ËµðÂç¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤¬¡¢4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖThe Performance¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó presents The Performance¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ëÁ´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Ä¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¾×·â¤ò²ò¤Êü¤Ä3Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£