¡Ö»ä¤Î´ï¤¬¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¡¡ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬µÄ°÷Áí²ñ¤Ç²þ¤á¤Æ¼Ç¤É½ÌÀ
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï11Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇµÄ°÷Áí²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ï¤Ó¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
9Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î´ï¤¬¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¼Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤Ê¤É¤È¤â¸ì¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿ÃæÆ»¤Ï¡¢¸ø¼¨Á°¤Ï172¤À¤Ã¤¿µÄÀÊ¤¬49¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£µì¸øÌÀÅÞ¤ÏÈæÎã¤ÇÁ´°÷¤¬ÅöÁª¤·¡¢28µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤Ï2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ò¾å²ó¤ë¿ô»ú¤À¡£°ìÊý¡¢µìÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï21µÄÀÊ¤·¤«³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÇÔ°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤È¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ö¥ì¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÊÕÌî¸Å°ÜÀßÃæ»ß¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÆ»·ëÀ®¸å¤Ë¸øÌÀÅÞ¤Î°Õ¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¸¶È¯¥¼¥í¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¤Ø¤ÈÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÇÔ°ø¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£SNS¤ò½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£°µ¾¡¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëYouTubeÆ°²è¤¬1.6²¯²ó¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÃæÆ»¤Ï¤ï¤º¤«330Ëü²ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢¼ãÇ¯ÁØ¡¢¤È¤¯¤ËSNS¤ò¼ç¤Ê¾ðÊó¸»¤È¤¹¤ë½÷ÀÁØ¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢ÃæÆ»¤ÎÍîÁªµÄ°÷¤«¤é¤âÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£°¦ÃÎ10¶è¤ÇÇÔ¤ì¤¿Æ£¸¶µ¬âÃ»á¤¬¡¢11ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡ÖAmeba Prime¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤é¿·ÅÞ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÌîÅÄ»á¤é¼¹¹ÔÉô¤ò¤³¤¦ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡ÖµÄ°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿»ä¤Ç¤¹¤éÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡×¡ÖÃæ³Ø¹»¤Î¸øÌ±¤Î¼ø¶È¤ÇÌ±¼çÀ¯¼£¤Ã¤Æ¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢²áµî¤Ë¼óÁê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿2012Ç¯¡¢°ÂÇÜ¿¸»°»á¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬294µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·°µ¾¡¡£Ì±¼çÅÞÂåÉ½¤À¤Ã¤¿ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢»´ÇÔ¤·¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
»º·Ð¿·Ê¹¤Ï¡¢1·î30Æü¤Îµ»ö¤ÇÌîÅÄ»á¤ò¡Ö¥Ïー¥á¥ë¥ó¤ÎÅ«¿á¤ÃË¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£¡Ö¥Ïー¥á¥ë¥ó¤ÎÅ«¿á¤ÃË¡×¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ËÅÁ¤ï¤ëÀÎÏÃ¤Ç¡¢¤È¤¢¤ëÃË¤¬Å«¤Î²»¤Ç130¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»³¤ËÍ¶¤¤½Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£º£²ó¤Î½°±¡Áª¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¤Ë¤Ï¡Ö¾å¼ê¤¤Îã¤¨¡×¡Ö¥Þ¥¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌîÅÄ»á¤È¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È¡Ê¸½¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾²¼¹¬Ç·½õ»á¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¡Ö¾¾²¼À¯·Ð½Î¡×¤ÎÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼óÁê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÌîÅÄ»á¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï±ÀÅ¥¤Îº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£