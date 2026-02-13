TWICE（トゥワイス）の日本公式SNSが更新。グループ内ユニットMISAMO（ミサモ）のメンバー、MINA（ミナ）、SANA（サナ）、MOMO（モモ）が新曲「Confetti」のMVでの衣装姿でポーズする動画が公開された。

【動画】①～③まるで人形のようなポーズが美しい＆かわいいMISAMOのメンバー（ソロショット）／④～⑥うさぎにも変身したMISAMO（ソロショット）

■ミナ、サナ、モモの姿に「本当のお人形みたい！」とファン歓喜

2月4日に1stアルバム『PLAY』をリリースしたMISAMO。発売後もなお、多彩なビジュアルコンテンツを届けている。

「In the Dollhouse（ドールハウスの中で）」とのキャプションが添えられた今回の映像。棚に人形が並ぶ空間を舞台に、3人がまるで本物のドールのように視線を外し、ポーズを決める演出が印象的だ。

「本当のお人形みたい！」とファンの注目を集めたのはサナ。新鮮な魅力放つ重く前髪を下ろした茶髪ロングヘアで、まずはPolo Ralph Lauren（ポロ ラルフローレン）のクロップドTシャツの胸元と、チラリとのぞく引き締まった美しいウエストに手を添えたポーズを披露。続いてカメラが店内を一周すると頬にかわいらしく人差し指を当てたポーズに。濃いオレンジのチークが人形のような愛らしさをさらに引き立てている。

ミナは、メタリックな質感のFENDI（フェンディ）によるタイトなベアトップドレスで登場。ダンスのワンシーンのようにしなやかな手のシルエットで妖艶なムードを漂わせたかと思えば、次は両手を顔に添えたキュートなポーズに。美しさと愛らしさのコントラストが際立つ。

モモはMIU MIU（ミュウミュウ）がデザインしたボリューム感あるエコファーのハット＆コートを纏い、強めにカールした髪が往年の映画女優を思わせるラグジュアリーな装い。指先まで美しく伸ばしたマネキンのようなポージングあとは、人差し指を軽く唇にあて、かわいらしさと色気を兼ね備えた表情を見せている。

SNSでは「3人ともお人形さんみたい」「美しい系のポーズとかわいいポーズのギャップたまらない」「やっぱり前髪ありサナちゃんの可愛さすごい」「ミナのすべてが“美”」「ももりんビジュ優勝しすぎてる」「世界観良すぎる」と絶賛のコメントが寄せられている。

■動画：うさぎにも変身したMISAMO