元イングランド代表FWスターリングがフェイエノールト加入!! 31歳で初の海外挑戦
フェイエノールトは12日、FWラヒーム・スターリング(31)の加入を発表した。今シーズン終了までの契約としている。
スターリングはイングランド代表として国際Aマッチ82試合20得点を記録し、ブラジル大会からカタール大会まで3大会連続でワールドカップにも出場した。2022年7月からチェルシーに所属し、24年8月から昨季まではアーセナルへ期限付き移籍。チェルシーに復帰した今季は公式戦の出場がなく、今年1月に双方合意で契約解除に至っていた。
フェイエノールトへフリー移籍での加入となったスターリング。初の海外挑戦となるなかで複数のクラブと話をしていたことを明かしながら、「幸せに過ごせてチームの大切な一員として確立できる場所がフェイエノールトだと確信した」と加入経緯を説明している。
ロビン・ファン・ペルシー監督も「間違いなく勝敗を変えられる選手であり、シーズン後半戦の目標達成に向けて貴重な新戦力になることを確信している」と期待を寄せている。
