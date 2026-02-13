勝地涼と瀧本美織がW主演するドラマ「身代金は誘拐です」（読売テレビ・日本テレビ系）の第6話が、12日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか?」という極限の選択を迫られるノンストップ考察ミステリー。

犯人との死闘の末、ようやく娘の詩音（泉谷星奈）を取り戻した鷲尾武尊（勝地）と美羽（瀧本）。武尊は壮亮（浅香航大）と共に“犯人から脅されていた証拠”を集めていく。ところが、犯人とのやりとりは海外製アプリを使用しており、具体的な会話が残されていなかった。

一方、鷲尾家に届いた骨について、依然として誰のものか分からずにいた。息子の蒼空（郄嶋龍之介）のものだと確定することを恐れる有馬絵里香（磯山さやか）がDNA鑑定できる状態ではなかったためだった。詩音が無事に保護されたと報道され、鷲尾家には次々と祝福の声が届く。

そんな中、「私にもお祝いさせて」と鷲尾家にやってきた絵里香。詩音に「つらかった?」と声を掛け、強引に犯人の話を聞き出そうとする。

さらに絵里香は、武尊たちに向かって「お宅はいいですよね。お子さんを助けてもらえて」と言い放って…。

終盤では、罪を償う覚悟を決めた武尊と美羽が、蒼空を誘拐したのは自分たちだと警察に申し出るが、父親の有馬英二（桐山照史）が被害届を取り下げるという急展開に。さらに武尊は、有馬の手首にある傷が、詩音を誘拐した犯人が負った傷と同じ位置であることに気付く。

放送終了後、SNS上には、「えっ!? 照史くん、手に怪我してる」「被害届取り下げ!? 有馬社長、変だとは思っていたけれど、違和感がやっと明かされる」「まさかの展開。切り傷を見て声が出た」「有馬社長…その傷…」「有馬社長が実行犯だったのか。やっぱり蒼空は生きているな」「毎回展開が早くてびっくり。また次の謎が出てきた」などの驚きの声が投稿された。

このほか、「誘拐された子どもと母親の心情がよく描かれていて、かわいそうだった」「8年前の事件との関係が気になる。上層部の捜査打ち切りの指示は、どういうこと!?」「熊守が黒幕で、亀井湊が共犯なのだろうか」「有馬も、鷲尾夫婦と同様に誰かに脅されてやっているのだろう」といったコメントも寄せられた。