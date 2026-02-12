女優の小雪さん（49）が2月11日までにインスタグラムを更新。現在出演中の日本テレビ系ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」撮影後の私服姿を披露し、ネット上で話題となっている。



【写真】すっぴん＆私服コーデに「ノーメイクなの！？」「見るたびに綺麗に」の声

小雪さんは「『パン恋』撮影終わり、久しぶりに帰り際の私服ショット」として、全身写真をアップ。ファッションについては「この日はあたたかゆったり素材のブラックレイヤーコーデでした」と説明。メイクやヘアスタイルについては「メイクは必ずオフ、髪はアップスタイル多めです！」と明かした。ブラックコーデに合わせたシンプルなネックレスや存在感のある靴も多くのファンの目を引きつけている。



投稿には、同ドラマに共演中の女優上白石萌歌さんが「編集長、す、すてきです」と小雪さんの役柄を出しつつ反応。



ファンからは「ノーメイクなの！？」「見るたびに綺麗になってません？」「陶器肌で美し過ぎます」「カッコいい」「素敵」「シンプルなブラックコーデなのにめちゃ素敵」などの書き込みがあった。



小雪さんは1976年12月18日生まれ、神奈川県出身。1995年から雑誌の専属モデルやショーで活躍し、1998年にTVドラマ「恋はあせらず」（フジテレビ）で女優デビュー。映画「ラストサムライ」（2003年）にも出演。