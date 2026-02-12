【バレンタインにも】大切な人に贈りたい。まるで花びらみたいな『ミルティペタル』

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部かまこ。主に生活企画を担当。甘いものが大好きで、和も洋もアイスも駄菓子もよく食べ、おやつタイムに幸せを感じます。

今回ご紹介するのは、箱を開けた瞬間、思わずため息がもれてしまうほど美しいチョコレート。『shodai bio nature（ショウダイ ビオ ナチュール）』の「ミルティペタル」です。

色とりどりの花びらが重なり合う様子は、まるで可憐なブーケのよう。その美しさはもちろん、合成着色料を使用しない身体に優しい素材にこだわっているのが魅力です。心と体にやさしく寄り添うチョコレートは、大切な人への贈り物にはもちろん、自分をいたわる時間にも選びたくなる一品です。

ミルティペタル（120g）4500円（税込み・送料別）

箱を開けた瞬間に目を奪われる、花びらのようなチョコレート。素材本来の優しい色彩に、うっとり。6つの色彩は白（ホワイトチョコレート・ジャスミン花弁）、ロゼ（木いちご・ばら花弁）、紅色（いちご）、淡黄（マンゴー・ゆず皮）、淡青色（ミント）、緑（有機抹茶）。それぞれのお味をお楽しみいただけます。

さらに驚くのは、本物の花びらのような「薄さ」。指先でそっとつまんで口へ運ぶと、パリッとはじけるような軽やかな食感。口の中でゆっくりと溶けます。素材そのものの自然な甘さとやさしい香りがふわりと広がります。

「ミルティペタル」、ここも推せる！

●フェアトレードショコラを使用

さらに推したい理由は、このチョコレートは「フェアトレードショコラ」で作られているということ。生産者の生活を支え、質の高いカカオを適正な価格で取り引きされています。世界にもやさしいチョコレートって、素敵ですよね。

●洗練されたデザインは上質な贈り物に

上品なタグが貼られた、シンプルなパッケージの中には、上品な白い缶。年代を問わず喜ばれるデザインなので、ちょっとした手みやげから、大切な場面での贈り物まで、どんなシーンでも対応してくれそう。

体にも心にもやさしい美しいチョコレートは、自信を持って渡せる手みやげになりそうです。

おいしいもの帖 No.● shodai bio nature「ミルティペタル（120ｇ）」 4500円（税込み・送料別）【日もち：製造日より120日（冷暗所にて保存）】／おすすめシーン・手みやげや贈答品、お茶会、来客時のお茶うけに

※取り寄せ可（オンライン）／宅急便

オンライン注文はこちら SHOP DATA shodai bio nature 麻布台ヒルズ店

TEL：03-5843-7040

営業時間 11:00〜20:00

shodai bio nature サポートセンター

（日曜日、年末年始を除く）

TEL：092-400-1737

営業時間：10:00-18:00

