誕生日を記念した体験型イベント！サンリオ サンシャイン60展望台 てんぼうパーク「シナモロール そらいろキッズパーティ」
サンリオの人気キャラクター「シナモロール」のお誕生日をお祝いする体験型イベント「シナモロール そらいろキッズパーティ」を、池袋・サンシャイン60展望台 てんぼうパークにて開催！
「お空のパーティ会場」をテーマに、「シナモロール」のお友だちと準備からお祝いまでのストーリーを楽しめる構成になっています☆
サンリオ サンシャイン60展望台 てんぼうパーク「シナモロール そらいろキッズパーティ」
開催期間：2026年2月27日(金)〜3月31日(火)
営業時間：11:00〜21:00 ※3月20日(金)〜3月31日(火)は10:00〜21:00
会場：サンシャイン60展望台 てんぼうパーク内イベントスペース (東京都豊島区東池袋3-1)
入場料：てんぼうパーク入場料のみ(詳細はこちら)※イベントでの追加料金は発生しません
URL：https://www.sanrio.co.jp/news/spots/cn-sorairo-kids-party-20260212/
サンリオが、「シナモロール」のお誕生日をお祝いする体験型イベント「シナモロール そらいろキッズパーティ」を、池袋・サンシャイン60展望台 てんぼうパークにて期間限定で開催。
3月6日にお誕生日を迎える「シナモロール」のバースデーパーティとして、「お空のパーティ会場」をテーマに、「シナモロール」のお友だちと準備からお祝いまでのストーリーを楽しめる構成になっています。
パーティの準備は、からだを動かす様々なアクティビティなどを体験することで進行。
ちいさなお子さんと家族だけでなく、大人のゲストも「みんなでなかよく協力する楽しさ」や「誰かをお祝いするあたたかい気持ち」に触れることができます。
また、てんぼうパーク行きのエレベーターは「シナモロール」のおしゃべりが聞こえる特別仕様。
会場に着く前から「シナモロール」の世界が始まります。
さらに、サンシャインシティ内の専門店街アルパでは、お出かけが増える春に向けた限定コラボレーション企画「Cinnamoroll Dreamy Bloom」を同時開催。
多彩なコンテンツで、特別なひとときが過ごせます☆
お空のパーティ会場でお祝いの準備をしよう！
レインボーバースデーケーキ
イベントでは、「お空のパーティ会場」をテーマに、雲をモチーフにしたアーチでゲストをお出迎え。
その後に広がるアクティビティエリアでは、「シナモロール」のお友だち「みるく」と一緒にカーリングをしながらケーキを完成させたり、
カプチーノのおかしがいーっぱい
「カプチーノ」と点灯するボタンを早押しすることでお菓子を集めたり、楽しくからだを動かすことでパーティの準備を進めていきます。
ほかにも「シフォン」とジャンプをして風船をキャッチするゲームや、「エスプレッソ」と「モカ」とリズムを楽しむアクティビティなど、盛りだくさんです。
みんなでシナモロールをお祝い
ハッピーバースデーシナモン
フィナーレエリアには、大きな「レインボーバースデーケーキ」が登場。
生クリームをイメージした白いボールがたくさん詰まったボールプールには、中央の星形のライトを押すと光がきらめく楽しい仕掛けがあります。
そして、「シナモロール」にプレゼントを渡して、パーティを締めくくります。
このほか、スタンプアートやフォトスポットなど、様々なコンテンツを実施。
スタンプアートは、パーティ準備の各アクティビティがモチーフとなっており、「いちご」「風船」などのスタンプを集めていくと素敵なケーキが完成します。
また、てんぼうパークCAFEでは1会計につき税込み1,300円以上購入された方を対象にオリジナルステッカー全4種から1枚がランダムでプレゼント☆
同時開催：専門店街アルパ「Cinnamoroll Dreamy Bloom」
開催期間：2026年2月27日(金)〜3月31日(火)
営業時間：サンシャインシティの営業時間同様
会場：サンシャインシティ 専門店街アルパ内 各エリア
※企画は予告なく、中止、内容変更となる場合や、一部実施対象外の店舗があります
サンシャインシティ内の専門店街アルパでは、お出かけが増える春に向けて、シャボン玉にふわふわゆれる「シナモロール」のデザインを取り入れた限定コラボレーション企画「Cinnamoroll Dreamy Bloom」を同時開催。
フォトスポット、グッズの先行発売、カフェで楽しめる限定メニューをはじめ、ノベルティ配付、噴水広場のショー、館内装飾など、「シナモロール」と触れられる企画が盛りだくさんです☆
キラキラのトンネルフォトスポットが登場
シャボン玉の世界に入り込んだような幻想的なフォトスポットがアルパB1 大通りに登場。
ホログラム調のバルーンの光に包まれた空間で、シャボン玉の中にいる「シナモロール」と一緒に、フォトジェニックな写真を撮影できます。
「Sanrio vivitix サンシャインシティアルパ店」の新グッズ「水色クローバーデザインシリーズ」先行発売
先行発売日：2026年2月27日(金)
先行販売店舗：Sanrio vivitix サンシャインシティアルパ店
「シナモロール」のお誕生日に合わせて「水色クローバーデザインシリーズ」を新たに発売。
ぬいぐるみ
価格：3,300円(税込)
ぬいぐるみやショルダーバッグなど全16種が用意されており、Sanrio vivitix サンシャインシティアルパ店では全国発売に先駆けて購入できます。
※2026年2月25日(水)10:00に詳細公開予定
SANRIO CAFE 池袋店：数量限定アクリルコースター付メニュー
お空や雲など「シナモロール」の世界観をイメージした、パンケーキ、クレープ、シナモンロール、ドリンクなどのスペシャルな期間限定メニューをラインナップ。
店内は「Cinnamoroll Dreamy Bloom」に合わせた装飾で彩られ、楽しいカフェタイムが過ごせます。
7ブランドコラボ＆デジタルバッジ集め：シナモロールとのコラボグッズ販売と、数量限定でアクリルキーホルダーをプレゼント
発売日：2026年2月27日(金)
対象店舗：アルパ内「靴下屋」「Secret Honey」「F i.n.t」「Maison de FLEUR」「axes femme」「RODEO CROWNS WIDE BOWL」「SAMANTHAVEGA」
アルパ内の7ブランドにて、よりシナモロールとのコラボグッズを販売。
また、サンリオの新アプリ「Omoide Badge」を使い、7ブランドとSanrio vivitix サンシャインシティアルパ店、SANRIO CAFE 池袋店の計9店舗を巡りデジタルバッジをコンプリートすると、
先着で数量限定特典として、アクリルキーホルダー1個がプレゼントされます。
続きを見る
サンシャインシティコラボ：数量限定でオリジナルステッカーをプレゼント
アルパ内の対象店舗でグッズを1会計税込み3,000円以上購入された方を対象にした購入特典。
先着で数量限定購入特典として、サンシャインシティコラボ限定デザインのオリジナルステッカー全5種から1枚がランダムでプレゼントされます。
また、噴水広場では「シナモロール」が登場するショー「Cinnamoroll Dreamy Stage 〜みんなのゆめ ききたいんだもん〜」を2日間限定で開催予定です。
※「Cinnamoroll Dreamy Stage」の観覧スペースは、サンリオグループ共通の会員サービス「Sanrio＋」での事前抽選に当選した方のみ観覧できます
※数量限定購入特典は、一部、取り扱いのない店舗もあります
※お渡しは一人につき1回限りです。予定数量に達し次第、配付終了となります
シナモロール プロフィール
名前：シナモロール(しっぽがシナモンロールのように丸まっているから)
性別：こいぬの男のコ
生まれたところ：遠いお空の雲の上
住んでいるところ：『カフェ・シナモン』
性格：おとなしいけれど、とても人なつっこい。
特技：大きな耳をパタパタさせて、空を飛ぶこと
チャームポイント：大きな耳とクルクルしっぽ
3月6日にお誕生日を迎える「シナモロール」のバースデーパーティが楽しめる体験型イベント。
サンシャイン60展望台 てんぼうパークにて2026年2月27日より開催される「シナモロール そらいろキッズパーティ」の紹介でした☆
© 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
※企画は予告なく、中止、内容変更となる場合があります
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 誕生日を記念した体験型イベント！サンリオ サンシャイン60展望台 てんぼうパーク「シナモロール そらいろキッズパーティ」 appeared first on Dtimes.