遊助が、デビュー17周年記念日となる3月11日に初のリアレンジアルバムとなる『遊助世代』をリリースすることを発表した。

今回のアルバムは、遊助として初の試みとなった“リアレンジアルバム”で、『遊助世代』は遊助のヒットした過去曲10曲を、“令和の新曲”として鳴らし直すコラボリアレンジアルバムになるという。

幕開けは「わんぱく野球バカ 遊turing 湘南乃風」。続く「ミツバチ 遊turing lecca」で熱量を一気に引き上げ、「ひまわり」「たんぽぽ」で原点の強さを提示しつつ、中盤から終盤にかけてはMay J.を始めとするコラボ曲群で楽曲の輪郭を更新。ラストは「みんなのうた」で“今の遊助”として着地する。

アルバムコラボアーティスト

本作のアートワークは、“世代認定”というコンセプトをパッケージそのものに落とし込んだ特別仕様で、表紙は遊助の象徴色である“黄色”を和の黄金色へ昇華させ、ひまわりモチーフと墨のタイトルで巻物・書の世界観を表現しているという。完全生産限定盤では、開くと金屏風のように広がる屏風型ビジュアルを核に、絵巻のようなワイドな絵柄が展開される。アクリルスタンド等を飾れる“金屏風風”の立て紙（＝遊助世代屏風）を付属し、遊助らしい“黄色”のイメージを和風の黄金色として落とし込んだ“世代認定”特別仕様になっているとのことだ。

CDは、ひまわり意匠の紙ジャケットに収められ、さらに様々なきっかけで遊助と出会い“世代”になったCrewへ向けた「世代認定書」を封入。聴くだけでなく、手に取り、開き、飾ることで完成する“世代の記念品”として仕立てられている。

完全盤展開図

また、フィーチャリングとして参加した6組及び遊助からのコメントも届いている。

◆ ◆ ◆

◾️遊助 コメント

思い入れのある当時の曲達を、思い入れのあるアーティストやstaff達と、今の自分だからこそ作れる音や感覚や声で仕上げてみました。

僕自身色々な世代の方からよく言われるのが「世代です」です。

そんないろんな世代の人達が時代を、超えたり戻ったりして頂けたら幸いです。

◆ ◆ ◆

◾️湘南乃風 コメント（「わんぱく野球バカ」参加）

地元が近いこともあり、湘南乃風がまだグループになる前からずっと僕らを見て応援してくれていた遊助からのオファー。

断る理由なんてあるはずもあく、愛情を込めて、全力で制作させてもらいました。

原曲の野球という表現を軸に、歌詞を加え、僕ららしい“応援歌”に仕上げることができたと思います。

頑張る人の背中を、熱く押せる一曲になっていたら嬉しいです。ぜひ、楽しみにしていてください。

◆ ◆ ◆

◾️Express コメント（「Baby Baby」参加）

遊助君と初めてお会いしたのは2023年6月の佐賀県のフェスでした。

遊助君から『曲知ってるよ！』と話しかけていただき、

僕の存在を知ってくれていた事にびっくりしたと同時に純粋に嬉しかったです。

今回、遊助君の『Baby baby』のバースを書かせていただきました。

レコーディングもGood Vibesで終始楽しく、勉強になる事も沢山あり刺激的な時間でした！

僕自身、久々のラブソングでしたが過去の恋愛経験を思い出し甘く切ない中に漢臭いラブソングになりました。

皆さん是非楽しみにしててください！

◆ ◆ ◆

◾️lecca コメント（「ミツバチ」参加）

とっても楽しい曲に声をかけてもらって本当に光栄でした。

遊助と二人で曲をやるのは一体何年ぶり？とそれぞれが歩んできた道に思いを馳せつつ、

今も昔も彼ほど真剣に全力で遊ぼうと切磋琢磨して生きる人を他に知らないことに気づきました。

全力で遊ぶために、陰でずっと全力で努力してきたんだろうと想像します。

ひまわりみたいに明るく強く生きる彼を見習って、私ももっと頑張ろうと思わされました！

20代の時じゃなくて今の今、ミツバチを歌わせてもらえて歌詞書いてて自分が元気をもらったので、

原曲とはまた違う、陽気なおばちゃんミツバチが混じったバージョンのミツバチも皆さんぜひお楽しみください。

◆ ◆ ◆

◾️May J. コメント（「いちょう」参加）

遊助さんが部屋に入ってきた瞬間、その場が一気に明るくなり、周りの皆さんを自然と笑顔にしてしまう、

まさに生粋のエンターテイナーだと感じました。

レコーディングでは常にご自身と真摯に向き合い、魂を込めて歌われる姿に感動しました。

遊助さんの大切な楽曲に、女性目線の想いを込めて歌わせていただけたこと、とても光栄に思っています。

まっすぐで太陽のように明るい歌声に負けないよう、私も全力で歌いました！

◆ ◆ ◆

◾️ラナメリサ コメント（「ライオン」参加）

人生初めてのfeat.作品が遊助さんの楽曲で光栄です。めちゃめちゃ楽しかったです。

私と遊助さんの歌声のギャップで、この曲に込められた誰かを想う気持ちがしっかり表現できたと思います。完璧です。

皆さんに届きますように。

◆ ◆ ◆

◾️大原櫻子 コメント（「全部好き。」参加）

今回、「全部好き。」でコラボレーションさせていただきました！

とても真っ直ぐな心が温まる曲で、歌っている時も思わずにこやかになる楽曲！

それも遊助さんのお人柄がぎゅっと詰まっているからと感じました。

レコーディング現場で遊助さんにお会て、歌い終えるたびレコーディングブースの外を見ると、

親指立てて「いいねっ！」と言ってくださるのが嬉しかったです♪

当初ユニゾンが多かったのですが、最終的にところどころハモらせていただきました！

より彩り豊かになっていたらと思います。

◆ ◆ ◆

さらに、2週連続での先行配信も決定した。2月25日に「わんぱく野球バカ 遊turing 湘南乃風」、そして3月4日に「ライオン 遊turing ラナメリサ」を先行配信する。全曲試聴ティザーもYouTubeにて公開中だ。

https://youtu.be/Mq03Xw2IyZU

そして、各種店舗特典が決定。及びリリースイベント及びオンラインハイタッチ会の開催も決定している。リリースイベントは2024年9月から約1年半ぶりとなり、千葉・イオンモール幕張での開催となる。そして2025年に続いてオンラインハイタッチ会も開催されるので、詳細をオフィシャルサイトにてチェックしていただきたい。

◾️アルバム『遊助世代』

2026年3月11日（水）リリース

購入：https://yusuke.lnk.to/yusukesedai 通常盤 完全盤ジャケット写真 完全盤展開図 ○完全生産限定盤（CD＋特別仕様パッケージ）

SRCL-13584〜13585 / ￥7,500（税込）

○通常盤（CD only）

SRCL-13587 / ￥3,500（税込） ▼トラックリスト

M1.わんぱく野球バカ 遊turing 湘南乃風（作詞：遊助、RED RICE、若旦那、SHOCK EYE、HAN-KUN 作曲：遊助, HASE-T 編曲：HASE-T）

M2.ミツバチ 遊turing lecca（作詞：遊助, lecca 作曲：遊助, N.O.B.B 編曲：N.O.B.B）

M3.ひまわり（作詞：遊助 作曲・編曲：N.O.B.B）

M4.Baby Baby 遊turing Express（作詞：遊助, Express 作曲：遊助, N.O.B.B 編曲：N.O.B.B）

M5.たんぽぽ（作詞：遊助 作曲：遊助, イイジマケン, 浜田ピエール裕介 編曲：イイジマケン, 浜田ピエール裕介）

M6.いちょう 遊turing May J.（作詞：遊助 作曲：遊助, Daisuke”D.I”Imai 編曲：Daisuke”D.I”Imai,）

M7.俺なりのラブソング（作詞：遊助 作曲：遊助, 上田起士 編曲：上田起士, Mr.Adventure）

M8.ライオン 遊turing ラナメリサ（作詞：遊助 作曲：遊助, Cube Juice 編曲：Cube Juice）

M9.全部好き。 遊turing 大原櫻子（作詞：遊助 作曲・編曲：木村有希）

M10.みんなのうた（作詞：遊助 作曲・編曲：NAOKI-T） ▼対象店舗 / 特典内容

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く） ・・・ スクエア缶バッジ

楽天ブックス ・・・ クリアポスター

セブンネットショッピング ・・・ マルチショルダーバッグ

Sony Music Shop ・・・ ポストカード

遊助応援店 ・・・ ステッカー ▼Sony Music Shop限定 まとめ買い早期予約抽選特典

Sony Music Shopにて完全生産限定盤（SRCL-13584〜13585）と通常盤（SRCL-13587）を同時購入いただいたお客様のうち、A賞＜直筆サイン入り”金屏風立て”＞もしくはB賞＜直筆サイン入り”遊助世代認定証”＞を抽選で各5名様にプレゼント。商品・特典ともに数に限りがございますので是非お早めにご予約ください。

・A賞：直筆サイン入り”金屏風” [最大5名様]

・B賞：直筆サイン入り”遊助世代認定証” [最大5名様] ◆リリースイベント

日時：2026年3月14日（土）

第1部14:00〜／第2部17:00〜

イベント会場：千葉・イオンモール幕張新都心グランドモール グランドスクエア

イベント概要：ミニライブ＋特典会（詳細は後日発表）

※会場へのイベント内容に関するお問合せはご遠慮ください。 ◆遊助 ニューアルバム『遊助世代』リリース記念 オンラインハイタッチ会

2026年3月6日（金）

＜第1部＞19:00〜20:00（入室時間：18:45〜19:40）：オンラインハイタッチ会

＜第2部＞20:15〜21:15（入室時間：20:00〜20:55）：オンラインハイタッチ会 3月7日（土）

＜第1部＞12:00〜13:00（入室時間：11:45〜12:40）：オンラインハイタッチ会

＜第2部＞13:15〜14:15（入室時間：13:00〜13:55）：オンラインハイタッチ会

＜第3部＞14:30〜15:30（入室時間：14:15〜15:10）：オンラインハイタッチ会 3月11日（水）

＜第1部＞19:00〜20:00（入室時間：18:45〜19:40）：オンラインハイタッチ会

＜第2部＞20:15〜21:15（入室時間：20:00〜20:55）：オンラインハイタッチ会 ▼対象商品

遊助 『遊助世代』 通常盤CD（SRCL-13587）

発売日：2026年3月11日（水）

定価：3,500円（税込）

特典：オンラインハイタッチ会 参加権利1回分付き