のん、陽射しに包まれミント×白の爽やかコーデでファン魅了
俳優・アーティストののんが９日、オフィシャルブログを更新。柔らかな陽射しに包まれたオフショットを公開し、透明感あふれる佇まいが反響を呼んでいる。
傘ブランド「Wpc.」2026年新イメージキャラクター、ならびにライフスタイルブランド「Wpc. atterns」2026年春夏コレクションビジュアルモデルに起用されたのん。この日、「陽射しを楽しんで」と題してブログを更新すると「Wpc. オフショット」とつづり、白を基調としたシンプルな空間に差し込む自然光の中、肩のラインを美しく見せる立体的なデザインで柔らかく落ちるドレープが印象的な淡いミントグリーンのノースリーブトップスに、ホワイトのワイドパンツを合わせた春夏らしい軽やかさと清涼感のある爽やかなコーディネート姿を披露。
前髪を残したナチュラルなまとめ髪に、過度な装飾を抑えたメイクで自然体ながらも洗練された表情が際立ち、壁にもたれながら静かに佇むカットや、ふと微笑みを見せる瞬間など、光と影を楽しむようなオフショットとなっている。
この投稿にファンからは「凛とした佇まい、とてもキレイ」「淡い色調の衣装と日差しのコントラスト、より美しく見えます」「緊張が解けた時の笑顔、とてもカワイイ」「美の女神の大理石像が陽射しを受けて命が宿ったようなのんのヴィーナス」「あぁ…陽射し美人」「やっぱりのんは明るい陽射しのもとだと表情がイイね！」 「いい雰囲気」「らぶ」「笑顔最強」「綺麗♪可愛すぎ♪♪」「『陽射しを楽しむ』っていいね♪」といった声が寄せられている。
