【ABEMA恋リア「ラブキン2」インタビューVol.16 陸大成】「シャッフルアイランド」からアップデート 初めてのマッチングアプリは「秒速でライクの数が99＋」
【モデルプレス＝2026/02/11】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」が2月11日よる10時より放送開始。初回放送に先駆け、参加者16人の参加理由や恋愛観に迫ったインタビューを16日連続で配信する。16日目は動画クリエイターの陸大成（くが・たいせい／25）。【Vol.16】
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降り明星せいや、YOU、谷まりあが続投。timeleszの菊池風磨が新たに就任した。
陸は、ABEMA恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season4」（2023）に出演していた。
― 参加の決め手を教えてください。
陸：まず、モテていないと参加権がない番組なので、誰でもできる経験じゃないっていうところに一番惹かれて、参加しない理由がないなと。僕自身動画クリエイターをやっているんですけど、クリエイターの中には自身がモテていなくても動画上で“モテノウハウ”を語っている方が多くて。そうなった時に僕自身も「モテ」を公に証明して観ている人に納得してもらえる何かがほしいなとすごく思ったんですよね、例えばお医者さんが医師免許をもっているように。なので、今回は「モテの免許」を取りに行くみたいな感覚で参加を決めました。
― 過去にも恋愛リアリティーショーに参加されていますが、その経験が今回生かされた部分はありますか？
陸：「シャッフルアイランド」に参加した経験があったことで、今回は心の余裕を持って参加できたかなって思います。変に緊張せずにありのままの姿で挑めたというか。「シャッフルアイランド」に参加した時よりも、僕ははるかにパワーアップしましたし、毎年自分のビジュアルや中身とか全てがアップデートされていると思うので。自分のアップデートの幅に対して自信を持って、その結果しっかりと「モテの太陽」を発揮できたんじゃないかなと（笑）。
― 好きな異性のタイプや「これをされると弱い！OR胸キュンする」ということはありますか？
陸：いっぱい笑う子も好きですし、あとは自分自身が刺激を求める性格なのでちょっと変な子も好きです（笑）。例えば僕が冗談で「俺、宇宙から来たんだよね」って突然言い始めても、そのテンションに乗ってきて、なんなら俺のボケを食べちゃうくらいの「そうくるか！」っていう予想外の返しができるような子が好きですね。そんな子が、自分に対してストレートに好意を見せてくれたら、ちょろいので急によく見えてきたりします。恋の駆け引きとかは全然いらないタイプです。
― これまでのモテエピソードを教えてください。
陸：大学時代がコロナ禍だったんですけど、“リモートモテ”はありましたね。ずっと家でリモート授業受けていて、初めてキャンパスに登校するってなったときにクラス中の男女から「実物めっちゃかっこいいですね」って言われたり（笑）。あとは大学時代にマッチングアプリを初めて試しにやったことがあったんですけど、もう秒速でライクの数が「99＋」みたいな表示になったときもありました（笑）。
― とっておきの恋愛テクニックは？
陸：とにかく甘えさせ上手です。俺の前では全員が赤ちゃんになるんで（笑）。例えばしっかりものの長女タイプの女性でも“赤ちゃん返り”させられちゃいます（笑）。具体的なテクニックとしては話術と、自分自身が女系家族で育ったことによる圧倒的に女性の気持ちがわかるマインドですかね。
林ゆめ（30）／168cm - モデル・タレント
西山乃利子（25）／160cm - モデル・タレント
木村葉月（25）／152cm - 女優
高橋かの（24）／160cm - インフルエンサー
永尾まりや（31）／158cm - モデル・女優
聖菜（23）／162cm - 専属ギャルモデル
川瀬もえ（32）／167cm - レースアンバサダー
るみ（27）／158cm - ショーダンサー
坂口隆志（35）／183cm - 医師
白鳥大珠（29）／180cm - キックボクサー
隆大成（25）／176cm - 動画クリエイター
原田夕季叶（21）／178cm - タレント
田中佑樹（30）／181cm - 飲食店経営
小黒直樹（28）／174cm - 俳優
奥雄人（28）／180cm - 俳優
岩城滉太（33）／171cm - 会社経営
